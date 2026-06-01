Candela Rodríguez y Agostina Vega: dos casos de adolescentes desaparecidas y halladas muertas que reviven el dolor

Dos tragedias separadas por 15 años, pero unidas por el mismo horror: la desaparición de una adolescente, la angustia de una búsqueda masiva y el hallazgo de un cuerpo sin vida que conmociona a la sociedad argentina. El caso de Candela Sol Rodríguez (2011) y el de Agostina Vega (2026) comparten elementos que han llevado a investigadores, medios y familiares a trazar paralelismos inquietantes.



El 22 de agosto de 2011, Candela Sol Rodríguez, de 11 años, desapareció en Villa Tesei, partido de Hurlingham (Buenos Aires), mientras se dirigía a una reunión de boy scouts cerca de su casa. Nueve días después, el 31 de agosto, su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de consorcio en un basural de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su domicilio. Presentaba signos de asfixia, violación y había sido lavado para eliminar rastros de ADN.



La investigación apuntó a un ajuste de cuentas narco vinculado a su padre, Alfredo Rodríguez, quien cumplía condena por piratería del asfalto.



En 2017, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara fueron condenados a prisión perpetua como coautores. Fabián Gómez recibió 4 años como partícipe secundario.



En 2024, el narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, señalado como posible autor intelectual pero fue absuelto en un segundo juicio.



La familia de Candela sigue reclamando justicia plena. El caso mantuvo en vilo al país durante semanas y generó masivas movilizaciones.

Por su parte, el sábado 23 de mayo de 2026, Agostina Vega, de 14 años, salió de su casa en el barrio General Mosconi de Córdoba alrededor de las 22:30 y tomó un remisse hacia el barrio Cofico.



Fue vista por última vez con vida esa noche. Tras siete días de intensos rastrillajes, su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa.



La autopsia preliminar indicó que fue asesinada poco después de su desaparición (entre la noche del sábado y la madrugada del domingo), con signos de estrangulamiento y posible agresión sexual. El único detenido es Claudio Barrelier, de 33 años, amigo cercano de la madre de Agostina y figura paterna para la adolescente.



En su segunda indagatoria, el acusado admitió que la joven había ingresado a su casa y habría dado indicios sobre el lugar donde estaba el cuerpo.



La madre, Melisa, denunció maltrato previo por parte del padre biológico, pero aclaró que Agostina no mantenía vínculo con él.



El caso generó puebladas vecinales, operativos masivos y una fuerte conmoción en Córdoba y el país. Las similitudes que inquietan.



Aunque los contextos son diferentes, uno en el conurbano bonaerense hace 15 años y otro en Córdoba este año, se destacan varios puntos en común. Ambas fueron niñas y adolescentes secuestradas cerca de su entorno cotidiano y halladas muertas tras varios días.



Los cuerpos aparecieron en basurales o predios baldíos cercanos a sus barrios. En ambos casos, las familias mostraron un comportamiento reservado al principio y las madres enviaron mensajes cifrados o con conocimiento implícito hacia los posibles responsables. La investigación en los dos episodios apuntó a una hipótesis de venganza personal por algún negocio ilegal: en Candela se habló de un ajuste de cuentas narco ligado al padre, mientras que en Agostina se investiga un entorno cercano con posibles motivaciones personales o de conflicto familiar.



Por último, ambos casos generaron movilizaciones masivas, operativos policiales a gran escala y una enorme cobertura que paralizó a la opinión pública.



La familia de Candela aún espera respuestas definitivas; en el caso de Agostina, la causa sigue abierta y el detenido está bajo custodia psiquiátrica tras un intento de suicidio.