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1 de junio de 2026
FUERTE POSTURA

Abad cuestionó la versión de Kicillof sobre el conflicto por Punta Mogotes

El senador nacional cuestionó el discurso que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre el conflicto por Punta Mogotes y aseguró que la Provincia rechazó durante años alternativas para resolver la disputa sin intervención judicial.

Abad cuestionó la versión de Kicillof sobre el conflicto por Punta Mogotes
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El senador nacional, Maximiliano Abad, se refirió a la situación de Punta Mogotes y cuestionó las declaraciones realizadas por el gobernador Axel Kicillof durante su reciente visita a Mar del Plata, en el marco del anuncio del acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Municipio para avanzar con la transferencia del complejo balneario.

Según sostuvo el senador nacional, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires rechazó durante años distintas alternativas para resolver el conflicto por la deuda vinculada a Punta Mogotes y obligó a que la disputa terminará judicializada. En ese sentido, afirmó que el municipio había intentado previamente alcanzar una solución por la vía administrativa mediante comunicaciones formales y gestiones ante el gobierno provincial. “Esa es la parte de la historia que Kicillof omite contar cuando habla de Punta Mogotes” agregó.

Abad señaló que, una vez iniciado el proceso judicial, las resoluciones resultaron favorables a la postura sostenida por el municipio de General Pueyrredon y cuestionó que la Provincia haya apelado las distintas decisiones. “La judicialización no fue una decisión de Mar del Plata. Fue la consecuencia de la negativa de la Provincia a resolver el conflicto” sostuvo.

El senador también criticó que mientras la controversia permanecía abierta el gobierno bonaerense impulsa concursos y proyectos vinculados a la remodelación de Punta Mogotes, cómo el Concurso Ideas, sin participación municipal. A su entender, la actual voluntad de avanzar con la transferencia del complejo contrasta con la posición mantenida por la Provincia durante los últimos años.

Abad también respondió a las referencias realizadas por el gobernador de la provincia sobre la denominada “silla vacía”, expresión que utilizó Kicillof para cuestionar la ausencia de representantes del municipio en una reunión convocada por la Provincia. “Lo que estuvo vacío durante años no fue una silla. Fue la voluntad política de escuchar a Mar del Plata. Los marplatenses tienen memoria y saben perfectamente quién defendió el reclamo de la ciudad y quién intentó frenarlo” concluyó.
 

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