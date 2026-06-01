Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de junio de 2026 FUERTE POSTURA

Abad cuestionó la versión de Kicillof sobre el conflicto por Punta Mogotes

El senador nacional cuestionó el discurso que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre el conflicto por Punta Mogotes y aseguró que la Provincia rechazó durante años alternativas para resolver la disputa sin intervención judicial.

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