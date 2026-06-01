Volver | La Tecla Nacionales 1 de junio de 2026 MUNDIAL

En la previa del primer entrenamiento, la Selección pasó su primer día en Estados Unidos

Con plantel completo, el equipo de Scaloni ya se encuentra en suelo norteamericano para enfocarse de lleno en la Copa del Mundo. El día estuvo lluvioso, pero los jugadores aprovecharon para tener una jornada distendida.

Compartir