1 de junio de 2026
MUNDIAL
En la previa del primer entrenamiento, la Selección pasó su primer día en Estados Unidos
Con plantel completo, el equipo de Scaloni ya se encuentra en suelo norteamericano para enfocarse de lleno en la Copa del Mundo. El día estuvo lluvioso, pero los jugadores aprovecharon para tener una jornada distendida.
La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha y la Selección Argentina vivió sus primeras horas en Estados Unidos con un escenario tan cambiante como particular. Lo que comenzó con una madrugada atravesada por alertas meteorológicas terminó con una postal mucho más relajada: jugadores tomando mates al sol y compartiendo momentos de distensión antes de volver a los entrenamientos.
Durante el domingo fueron llegando a Kansas City los últimos integrantes del plantel que conduce Lionel Scaloni. Entre ellos, figuras clave como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, quienes se sumaron al grupo que había arribado previamente en el vuelo oficial. El último en incorporarse fue Alexis Mac Allister, completando así la nómina de futbolistas convocados para la cita mundialista.
Sin embargo, la primera noche en territorio estadounidense estuvo lejos de ser tranquila. A medida que avanzaba la tarde comenzaron a multiplicarse los avisos del servicio meteorológico local por posibles fenómenos severos, entre ellos caída de granizo, fuertes ráfagas de viento e incluso la posibilidad de tornados aislados.
Con el correr de las horas, la situación climática se intensificó y las alertas alcanzaron a gran parte de la zona donde se aloja la delegación argentina. Finalmente no se registró ningún tornado, aunque la tormenta provocó algunos daños menores en las inmediaciones del hotel que funciona como base operativa de la Albiceleste. Entre los efectos más visibles se contaron lonas desprendidas del perímetro del predio y la caída de un árbol de pequeñas dimensiones.
La mañana del lunes mostró una cara completamente distinta. Con el mal tiempo ya disipado, varios futbolistas aprovecharon los balcones y espacios abiertos del hotel para disfrutar del buen clima. Mates en mano, los campeones del mundo compartieron saludos y gestos con hinchas, vecinos y curiosos que se acercaron para seguir de cerca los movimientos del seleccionado.
La jornada sirvió además como antesala del primer entrenamiento formal de Argentina en Estados Unidos. Scaloni contará no sólo con los 26 convocados, sino también con un grupo de jóvenes futbolistas invitados que acompañarán al plantel durante los amistosos preparatorios. Entre ellos se encuentran Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Simón Escobar, Ignacio Ovando, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.
Con el grupo completo y el susto climático ya superado, la Scaloneta puso primera en suelo estadounidense. El objetivo está claro: afinar detalles y llegar de la mejor manera posible a una nueva defensa del título mundial.