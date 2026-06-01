Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Cámaras de seguridad: dos empresas se disputan la millonaria licitación del sistema

La licitación contempla el mantenimiento de 1.383 dispositivos, con un presupuesto oficial cercano a los $3.960 millones. NEC Argentina, actual prestadora del servicio, y Exanet S.A. presentaron ofertas en el proceso. Las ofertas económicas aún no fueron dadas a conocer, ya que los sobres correspondientes quedaron bajo resguardo en la Tesorería Municipal hasta la instancia formal de apertura y evaluación.

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