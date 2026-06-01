1 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Cámaras de seguridad: dos empresas se disputan la millonaria licitación del sistema
La licitación contempla el mantenimiento de 1.383 dispositivos, con un presupuesto oficial cercano a los $3.960 millones. NEC Argentina, actual prestadora del servicio, y Exanet S.A. presentaron ofertas en el proceso. Las ofertas económicas aún no fueron dadas a conocer, ya que los sobres correspondientes quedaron bajo resguardo en la Tesorería Municipal hasta la instancia formal de apertura y evaluación.
Se conocieron las ofertas para la millonaria licitación del sistema de videovigilancia en General Pueyrredon. Este lunes por la mañana se realizó la apertura de sobres en la Dirección General de Contrataciones, donde quedó confirmado que dos empresas compiten por la continuidad de un servicio clave para el esquema de monitoreo urbano: la actual prestadora, NEC Argentina S.A., y la firma Exanet S.A.
El proceso licitatorio corresponde al mantenimiento integral del sistema de videovigilancia municipal, que cuenta con un presupuesto oficial de $3.960 millones y contempla la operación de 1.383 dispositivos distribuidos en todo el distrito.
Durante el acto administrativo, realizado a las 10:05 horas, se verificó la presentación de la documentación del denominado “Sobre 1”. Tras el análisis preliminar, las autoridades municipales confirmaron que ambas compañías cumplen prima facie con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. En tanto, las propuestas económicas del “Sobre 2” quedaron bajo resguardo en la Tesorería Municipal, a la espera de la etapa de evaluación correspondiente.
En términos técnicos, se informó además que NEC Argentina S.A. presentó una póliza de caución de Afianzadora Latinoamericana por $198.000.000, mientras que Exanet S.A. lo hizo mediante Allianz Argentina por $8.506.628.
El contrato en disputa no es menor: quien resulte adjudicatario deberá garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema de videovigilancia por un plazo inicial de 24 meses, con opción a una prórroga de un año.
El pliego fija condiciones estrictas, entre ellas una disponibilidad mínima del 90% del sistema, un máximo de 36 horas mensuales de inactividad por equipo y la obligación de resolver fallas técnicas en menos de 48 horas. Además, el servicio incluye la operación del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), mantenimiento de software (Milestone), servidores y la red de fibra óptica municipal, que supera los 450 kilómetros entre infraestructura GPON y anillos de conexión.
Transición y continuidad del sistema
Mientras avanza el proceso administrativo hacia la adjudicación final, el Municipio resolvió garantizar la continuidad del servicio con la actual prestataria, NEC Argentina S.A., mediante un esquema transitorio de pagos mensuales cercanos a los $81 millones.
Este esquema se mantendrá vigente entre enero y julio de 2026 —o hasta que se formalice la nueva contratación—, lo que implica una erogación estimada superior a los $566 millones.
La decisión fue adoptada para evitar interrupciones en el sistema de videovigilancia, considerado un eje central de la política de seguridad local.
El trasfondo político
La apertura de sobres vuelve a instalar el debate sobre el modelo de gestión del sistema de monitoreo. En un contexto de restricciones presupuestarias, algunos sectores plantean la posibilidad de que el Municipio asuma parte de la operación con recursos propios.
En paralelo, desde la oposición se advierte sobre la magnitud de la inversión y se insiste en la necesidad de ampliar la cobertura en barrios donde aún no llega la infraestructura de cámaras.
Por ahora, la definición oficial es clara: garantizar la continuidad operativa del sistema existente hasta la adjudicación definitiva del nuevo contrato.