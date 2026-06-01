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1 de junio de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

La gira mundial de Kanye West se desmorona: los conciertos de Italia se convierten en la última señal de alarma

Las autoridades italianas cancelaron los shows de Kanye West y Travis Scott previstos para el 17 y 18 de julio de 2026 en la RCF Arena de Reggio Emilia por riesgos de seguridad, contramanifestaciones y presiones de la comunidad judía, grupos antifascistas y sindicatos. La decisión se suma a las cancelaciones ya sufridas en Francia, Suiza, Polonia y Reino Unido, y pone en jaque la continuidad de la gira europea del rapero

La gira mundial de Kanye West se desmorona: los conciertos de Italia se convierten en la última señal de alarma
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 La gira mundial de Kanye West, conocida artísticamente como Ye, vive sus horas más críticas. Lo que comenzó como el esperado regreso a los escenarios tras el lanzamiento de su último álbum se ha transformado en una cadena de cancelaciones que ya afecta a varios países europeos. La última y más contundente señal de alarma llegó este lunes desde Italia. El prefecto de Reggio Emilia, Salvatore Angieri, anunció oficialmente la anulación de los dos conciertos programados para el 17 y 18 de julio en la RCF Arena, donde también estaba confirmado Travis Scott. 
 

La decisión fue tomada tras una reunión del comité provincial de seguridad y se basa en tres motivos principales: el riesgo de contra manifestaciones, la presión de organizaciones locales y la preocupación por la capacidad del recinto, que podía albergar hasta 103.000 personas en apenas 24 horas. 
 

La comunidad judía de Modena y Reggio Emilia, junto a colectivos antifascistas y sindicatos, habían presentado solicitudes formales para vetar el evento debido a los controvertidos comentarios antisemitas que West ha realizado en los últimos años. Aunque el rapero pidió públicamente perdón y retiró las camisetas con simbología nazi de su línea de merchandising, las autoridades consideraron que las disculpas no eran suficientes para garantizar el orden público. 
 

La cancelación italiana no es un caso aislado. La gira europea ya había sufrido reveses en Francia donde el Gobierno mostró “firme determinación” para impedir el show en Marsella, Suiza, Polonia y Reino Unido, país que incluso le negó el visado de entrada. Además de las controversias políticas, en Italia influyeron problemas organizativos del festival Pulse of Gaia (anteriormente conocido como Hellwatt Festival).
 

La dirección artística fue cuestionada por su inexperiencia, hubo contradicciones en la venta de entradas y un aumento descontrolado de costes que llevó a la destitución del director artístico semanas antes del anuncio oficial. Pese a todo, Kanye West mantiene algunos focos de éxito. Su reciente concierto en Estambul reunió a más de 118.000 personas y demostró que su poder de convocatoria sigue intacto en ciertos mercados. Sin embargo, los próximos compromisos en Georgia, España, Países Bajos y Albania generan incertidumbre. 

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