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1 de junio de 2026
INESPERADO

Gran Hermano: la insólita salida de Gladys La Bomba Tucumana

En una noche cargada de sorpresas, Gladys La Bomba Tucumana decidió abandonar la casa de Gran Hermano por la puerta giratoria tras recibir una oportunidad del programa. Apenas se fue, entró Solange Abraham, la participante que había sido expulsada semanas atrás, generando revuelo inmediato entre los jugadores y marcando el inicio de una nueva etapa llena de tensiones y estrategias en el reality de Telefe

Gran Hermano: la insólita salida de Gladys La Bomba Tucumana
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Gran Hermano volvió a dar un golpe de efecto que nadie vio venir. Durante la gala de este domingo, Gladys La Bomba Tucumana, una de las participantes más queridas y explosivas del reality, tomó la decisión de dejar la competencia y se despidió de sus compañeros por la puerta giratoria.
 

La salida de la artista tucumana dejó a todos los habitantes de la casa con la boca abierta. Lo que nadie imaginaba es que, apenas la cantante desapareció por esa misma puerta, ingresó a la casa Solange Abraham, la participante que había sido expulsada semanas atrás en medio de un fuerte cruce con la producción.
 

Según reveló el propio programa, Gladys decidió aprovechar una oportunidad que le ofreció Gran Hermano y se bajó voluntariamente del juego, dejando un vacío importante en una casa donde era una de las figuras más convocantes. Sus compañeros todavía procesaban su partida cuando Solange apareció sonriente, con toda su energía y su característico estilo sin filtros.
 

 El regreso de Abraham, conocida por sus enfrentamientos y su personalidad frontal, generó revuelo instantáneo. 
 

Los participantes ya empezaron a especular sobre nuevas alianzas, posibles conflictos y el impacto que tendrá esta jugadora polémica en la dinámica del juego.
 

Con esta movida, la producción de Gran Hermano confirmó una vez más que en el reality nada está escrito. 
 

La salida de una figura fuerte como Gladys y la reincorporación de Solange marcan el comienzo de una etapa que promete emociones fuertes, estrategias renovadas y, seguramente, más de un escándalo.

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