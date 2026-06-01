“Euphoria”: el impactante final que confirmó el peor destino para Rue

El final de la tercera temporada de Euphoria dejó a millones de espectadores conmocionados y confirmó las teorías más oscuras que circulaban desde hacía años entre los fanáticos de la serie creada por Sam Levinson.



El episodio “In God We Trust”, no solo cerró la historia de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, sino que también puso punto final definitivo a la exitosa ficción de HBO.



La escena más impactante del episodio mostró la muerte de Rue tras consumir pastillas adulteradas con fentanilo. El personaje, que durante toda la serie luchó contra sus adicciones, terminó sucumbiendo en un desenlace tan trágico como simbólico.



La noticia fue descubierta por Ali, su mentor y padrino en Narcóticos Anónimos, quien luego emprende una violenta búsqueda de justicia.



El creador Sam Levinson defendió públicamente la decisión de cerrar la historia de esa manera y explicó que el final intenta reflejar “la crudeza real de las adicciones” y la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Además, el realizador reveló que parte de la inspiración estuvo vinculada a la muerte del actor Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco y falleció en 2023.



El capítulo también confirmó otras muertes importantes, entre ellas la de Nate Jacobs, uno de los personajes más controvertidos de la ficción. Mientras tanto, Cassie, Maddy, Lexi y Jules tuvieron cierres ambiguos.



Desde su estreno en 2019, Euphoria se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su estética visual, sus escenas extremas y la forma en que abordó temas como las drogas, el sexo, la violencia y la salud mental adolescente. La serie lanzó definitivamente las carreras de Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

