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30 de mayo de 2026
TRAGEDIA

Hallan sin vida a Agostina Vega

La menor fue encontrada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, tras siete días de intensa búsqueda. Claudio Barrelier, de 32 años y expareja de su madre, permanece detenido como principal sospechoso

Hallan sin vida a Agostina Vega
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La adolescente Agostina Vega, de 14 años, desapareció el sábado 23 de mayo tras salir de su casa. Según la investigación, Barrelier la convenció de que iría a buscar un regalo para su madre y la llevó en remís hasta su domicilio en el barrio Cofico.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la joven a la vivienda junto al hombre. Ninguna imagen la muestra saliendo del lugar. Barrelier abandonó la casa solo y en los días siguientes pidió dinero y un vehículo prestado de manera urgente.

Los investigadores siguieron el rastro del teléfono del detenido, que registró actividad en la zona de Ampliación Ferreyra. Allí, un dispositivo de filmación lo captó ingresando y saliendo del predio con objetos similares a baldes, bolsas y una pala. 

El rastrillaje en el terreno de más de 200 hectáreas se intensificó durante las últimas 24 horas.
Pasadas las 14 horas de este sábado, los efectivos localizaron el cuerpo de Agostina en un sector de pastizales. 

Minutos después, notificaron a la familia. Su madre se descompensó y recibió atención médica.
El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, había reiterado desde el primer día que la buscaban tanto con vida como sin ella. Está prevista una conferencia de prensa a las 19  con el ministro de Seguridad y el fiscal para brindar más detalles.

Barrelier es el único detenido y tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad. 
En su segunda declaración, reconoció que la adolescente ingresó a su casa. La principal hipótesis apunta a un abuso seguido de agresión. 

La investigación continúa.

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