Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

“Riesgo Milei”: las advertencias de Kicillof y el llamado a “fundar una alternativa”

En el cierre del Congreso de Trabajo, el gobernador bonaerense surfeó el clamor de "Axel presidente" con un fuerte discurso donde caracterizó la gestión de Milei como "la peor estafa electoral de la historia" y llamó a cambiar el rumbo económico en lugar de buscar un ajustador con mejores modales.

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