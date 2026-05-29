29 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
“Riesgo Milei”: las advertencias de Kicillof y el llamado a “fundar una alternativa”
En el cierre del Congreso de Trabajo, el gobernador bonaerense surfeó el clamor de "Axel presidente" con un fuerte discurso donde caracterizó la gestión de Milei como "la peor estafa electoral de la historia" y llamó a cambiar el rumbo económico en lugar de buscar un ajustador con mejores modales.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
El Hotel 13 de Julio de Mar del Plata se convirtió en el escenario para medir la temperatura política del peronismo de cara al mediano plazo. El regreso de Axel Kicillof a la ciudad para clausurar el Congreso de Trabajo no fue un acto protocolar más: la militancia y los gremios lo recibieron con el inequívoco cantito de “¡Axel presidente!”, un marco que el gobernador bonaerense aprovechó para articular un discurso de fuerte densidad política, estructurado no tanto como una queja coyuntural sino como un análisis profundo del devenir económico argentino. Para Kicillof, el centro de la discusión actual excede la figura excéntrica del actual mandatario nacional y se posa sobre lo que denominó el “Riesgo Milei”, al que definió concretamente como la posibilidad de “que Milei siga haciendo los desastres que está haciendo, que siga profundizando en esta misma política económica, en las mismas relaciones internacionales y que se disponga a hacer esto más rápido, más profundo”.
Lejos de encasillar al oficialismo nacional como un fenómeno novedoso e indescifrable, el gobernador trazó una línea de continuidad histórica con las experiencias neoliberales previas. En su lectura, la actual gestión no es más que un reciclaje de recetas conocidas con los mismos protagonistas de siempre. “Si uno recuerda la anteúltima experiencia de la derecha neoliberal, del macrismo, era una experiencia de gobierno que tuvo prácticamente en el centro del gobierno a los mismos funcionarios que ahora. Tuvo a Bullrich, tuvo a Caputo, tuvo a Sturzenegger, son los mismos”, advirtió Kicillof, equiparando además el actual plan económico de ”planchar el dólar y abrir las importaciones“ con las gestiones de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Desde esta perspectiva analítica, el mandatario bonaerense desarmó el relato oficialista sobre la inflación y las estadísticas, recordando que el punto de partida fue una devaluación voluntaria del 118% entre diciembre de 2023 y enero de 2024 que, según denunció, el Gobierno deliberadamente ”no cuenta“ cuando hace sus comparaciones estadísticas.
Uno de los ejes más punzantes del análisis de Kicillof pasó por desmitificar las promesas de campaña de La Libertad Avanza. El gobernador catalogó la realidad actual como ”la peor estafa electoral de la historia argentina“, argumentando que las banderas de dolarizar, destruir el Banco Central y pasarle la motosierra exclusivamente a la ”casta“ quedaron sepultadas bajo una realidad cotidiana muy distinta, donde a los nuevos funcionarios ”todos los días les salta un chanchullo y se dan aparentemente enriquecidos“. Según su óptica, el verdadero corazón del programa de Milei no busca combatir el privilegio, sino deprimir los ingresos populares a través de una ”paritaria cero“ y la no homologación de acuerdos salariales. ”Bajar los salarios es una de las piezas centrales del programa económico de Milei“, sentenció, enmarcando esta estrategia junto al congelamiento de jubilaciones y la dolarización de los servicios públicos como los verdaderos objetivos detrás del diseño oficial.
Sin embargo, el punto políticamente más estratégico de su intervención en Mar del Plata no estuvo dirigido únicamente a la Casa Rosada, sino también al resto del arco opositor y al llamado círculo rojo. Kicillof alertó sobre el peligro de que se consolide un diagnóstico erróneo que valide el rumbo económico y solo objete la personalidad del presidente. “¿Cuál es el problema que yo veo? Que se instale que el modelo estaba bien, pero hay que cambiar al que lo implementa”, advirtió frente al auditorio, rechazando lo que describió como una suerte de ”casting a cielo abierto“ para buscar a un continuador del ajuste que simplemente cuide las formas. Para el gobernador, la discusión de fondo no es estética ni de etiqueta: “No es un problema de modales. Acá lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo económico del país, cambiar el proyecto para la Argentina, no quien lo lleva adelante si putea más o putea menos”.
Hacia el final, la tónica del discurso viró hacia la postulación de un contra-modelo, un movimiento discursivo indispensable para quien ya es visto por su espacio como un presidenciable natural. Kicillof contrapuso la voluntad destructora del Estado que pregona el gobierno nacional —que golpea directamente a las universidades públicas, la ciencia y la industria— con la necesidad de construir una alternativa que recupere las banderas históricas del peronismo. Frente al panorama de recesión, el mandatario bonaerense cerró el encuentro asegurando que ”en Argentina hay otro camino“ basado en los derechos laborales, la salud gratuita, la educación de calidad y la soberanía nacional, concluyendo con una definición que bien podría funcionar como plataforma conceptual para los tiempos que vienen: ”Tenemos que fundar una alternativa que explique bien que gobernar es cuidar a lo nuestro y que gobernar es crear trabajo".