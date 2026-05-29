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29 de mayo de 2026
OPORTUNIDAD

El Banco Provincia sale a vender inmuebles

La entidad financiera puso a la venta 24 propiedades, entre ellas oficinas, casas y terrenos, ubicadas en la provincia de Buenos Aires y CABA. Es a través de una licitación pública.

El Banco Provincia sale a vender inmuebles
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) puso a la venta 24 inmuebles de su propiedad ubicados en territorio bonaerense y en la Capital Federal, a través de una licitación pública.

La entidad financiera del Estado bonaerense lanzó la operación a través de su portal web, donde puede consultarse el listado de inmuebles disponibles, que están ubicados en las localidades de Alejandro Korn, Balcarce, Caseros, City Bell, El Triunfo, General Arenales, General Pacheco, La Plata, Mar del Plata, Monte Chingolo, Quilmes, Salto, San Clemente del Tuyú, San Martín, Santos Lugares, Villa Tesei y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La apertura de sobres se hará el 8 de junio, en las dependencias correspondientes del BAPRO de acuerdo a la ubicación de cada inmueble.

Con esta iniciativa, el banco estatal busca transparentar la gestión de sus activos y brindar la oportunidad del acceso a propiedades a través de mecanismos abiertos, según se explicó.

La lista y características de los inmuebles disponibles pueden consultarse en la página www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles.
 

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