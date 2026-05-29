Volver | La Tecla Nacionales 29 de mayo de 2026 NUEVA LEY DE SOCIEDADES

El gobierno busca que se puedan crear empresas sin empleados y sin objeto declarado

Impulsada por Sturzenegger, la iniciativa pondría a estas sociedades bajo un régimen en el que el estatuto queda por encima de la ley. No haría falta que declaren su actividad específica y podrían dirimir sus conflictos según leyes extranjeras.

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