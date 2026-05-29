29 de mayo de 2026
NUEVA LEY DE SOCIEDADES
El gobierno busca que se puedan crear empresas sin empleados y sin objeto declarado
Impulsada por Sturzenegger, la iniciativa pondría a estas sociedades bajo un régimen en el que el estatuto queda por encima de la ley. No haría falta que declaren su actividad específica y podrían dirimir sus conflictos según leyes extranjeras.
El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que permitiría crear empresas sin empleados, que funcionen sólo con mecanismos automáticos como los de inteligencia artificial (IA), y cuyo régimen quedaría por encima de la ley.
El proyecto, pergeñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar “trabas burocráticas” y permitir que las compañías puedan desarrollar cualquier tipo de actividad lícita sin tener que definirla en su estatuto.
En efecto, no haría falta que la sociedad declare una actividad determinada y deba restringirse a esa misma actividad u otras conexas, sino que podría dedicarse a cualquier tipo de actividad que sea legal, sin mayor trámite. Esto se logra simplemente no consignando un objeto determinado en el estatuto societario. Pero, si se consigna, el objeto puede ser amplio, y no será obligatorio, como lo es actualmente, que todas las actividades estén relacionadas.
El estatuto societario, además, sería la norma principal. “Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, explicó Sturzenegger. En efecto, las restricciones que imponga el Estado pasarían a ser excepcionales y de interpretación restrictiva, al revés de lo que ocurre en la actual legislación.
Entre las figuras que se crearían está la de la “sociedad automatizada”, sin empleados, que operaría totalmente a través de algoritmos.
El cambio se realizaría a través de una reforma en la Ley General de Sociedades, que según el gobierno establece “un régimen rígido y anacrónico”.
Otra modificación afectaría a la resolución de conflictos. Se abriría la posibilidad de que puedan resolverse de acuerdo al derecho extranjero y las normas de comercio internacional, o por otras vías ajenas a la Justicia ordinaria.
En el mismo sentido, el proyecto busca facilitar la inversión extranjera a través de la incorporación de la figura de “instrumentos de inversión convertibles”, que no obligarían a un inversor a convertirse en socio de la empresa ni a asumir responsabilidad por las deudas.
Sturzenegger dijo que estas modificaciones apuntan a eliminar las fricciones para la llegada de capital de riesgo y ampliar las opciones de financiamiento para las empresas argentinas.