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29 de mayo de 2026
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Ferraresi y un apoyo escrito con tiza

El intendente recibió un respaldo inequívoco por parte de un gremio central en la provincia de Buenos Aires.

Ferraresi y un apoyo escrito con tiza
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El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya se lanzó como aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y hoy recibió un apoyo clave: nada menos que el del principal gremio docente bonaerense.

La nueva secretaria general de la filial avellanedense del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Melisa Graziano, fue la encargada de pedir por “Axel [Kicillof] presidente y Ferraresi gobernador” durante su discurso de asunción. El intendente estaba allí, entre los asistentes al acto.

Antes había hecho uso de la palabra Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y había dejado en claro su apoyo a ambos: tanto Kicillof como Ferraresi, dijo, son “un orgullo”.

Ferraresi era mencionado como uno de los posibles nombres para la sucesión de Kicillof, que está lanzado a la carrera presidencial (y que, aunque así no fuera, de todos modos no tiene habilitada la reelección). Pero sólo en los últimos días se explicitó que efectivamente irá en busca del sillón de Dardo Rocha.

En el área educativa, Ferraresi viene proponiendo una reforma impositiva que permita, entre otras cosas, recomponer el salario de los docentes.
 

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