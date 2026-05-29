Volver | La Tecla Municipios 29 de mayo de 2026 TURBULENCIA

Disputa política al rojo en Morón: nuevo embate contra Ghi, que sumó un apoyo clave

El Concejo Deliberante rechazó la rendición de cuentas del Ejecutivo poco después de aprobar el pedido de interpelación por el caso de la funcionaria prófuga. Una buena para el intendente: Marinucci lo respaldó fuerte.

Compartir