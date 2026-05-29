29 de mayo de 2026
TURBULENCIA
Disputa política al rojo en Morón: nuevo embate contra Ghi, que sumó un apoyo clave
El Concejo Deliberante rechazó la rendición de cuentas del Ejecutivo poco después de aprobar el pedido de interpelación por el caso de la funcionaria prófuga. Una buena para el intendente: Marinucci lo respaldó fuerte.
En Morón, la puja política dentro del peronismo está que arde. El intendente kicillofista Lucas Ghi sufrió un nuevo revés a manos de la oposición externa e interna, ya que desde el Concejo Deliberante, que ayer había aprobado un pedido para interpelarlo, hoy hubo mayoría para rechazar la rendición de cuentas de la comuna.
Sin embargo, el alcalde también sumó un apoyo clave por parte de una figura relevante del peronismo local: el ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci, respaldó su accionar en el caso de la funcionaria que permanece prófuga tras encontrársele un paquete de cocaína.
El deliberativo moronense aprobó ayer el pedido de interpelación al intendente por ese caso. A la oposición política se sumaron votos de ediles de Fuerza Patria ubicados en una corriente en pugna con la de Ghi, quien deberá concurrir al Concejo para dar explicaciones sobre el escándalo desatado por el hallazgo de droga en el domicilio de la (ahora ex) funcionaria municipal Luna Suyai Ortigoza.
Ese mismo sector del peronismo, referenciado en el exintendente Martín Sabbatella, también contribuyó a que hoy el cuerpo alcanzara los dos tercios de los votos necesarios para rechazar la rendición de cuentas del Ejecutivo, asestándole un nuevo golpe al actual jefe comunal.
Ubicado por fuera de ambos sectores, ya que revista en el Frente Renovador de Sergio Massa, el ministro Marinucci, oriundo de Morón y con aspiraciones a gobernar el distrito, salió a respaldar la actitud de Ghi tras las revelaciones sobre quien fuera directora de Políticas de Género de la Municipalidad.
“El intendente actuó con absoluta responsabilidad y transparencia desde el primer momento”, subrayó Marinucci al respecto. “Ni bien tomó conocimiento de los hechos, dispuso la inmediata desvinculación de la funcionaria y la puso a disposición de la Justicia. No hubo especulaciones, encubrimientos ni demoras. Hubo una decisión clara de colaborar con la investigación y preservar la institucionalidad del municipio.”
El integrante del gabinete de Axel Kicillof fue más allá, al desvincular a Ghi de cualquier posible conocimiento del presunto involucramiento de Suyai Ortigoza en maniobras de narcotráfico.
“Un intendente puede conocer la trayectoria pública, laboral y las actividades declaradas de cada funcionario, pero no puede saber ni controlar eventuales conductas ilícitas que una persona pudiera realizar en el ámbito privado y de manera clandestina. Para eso existe la Justicia, que es la que debe investigar y determinar responsabilidades”, manifestó Marinucci.
“Pretender responsabilizar políticamente al Intendente por hechos que son de carácter individual constituye una interpretación injusta y forzada de la realidad”, enfatizó.
El ministro también consideró “preocupante” el pedido de interpelación, no porque la herramienta no sea válida (dijo que lo es), sino porque “algunos sectores intentan convertir una situación grave, que ya está siendo investigada por la Justicia, en una maniobra de especulación política o de desgaste institucional”.
Por eso, dijo que les pidió a los concejales del Frente Renovador en Morón que eviten “cualquier utilización política de una situación que merece ser tratada con seriedad y responsabilidad”.