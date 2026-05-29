29 de mayo de 2026
ROSCA Y MáS...
Las 5 del Radar Desconfiado: lo que dejó la semana política platense
Viernes y la rosca no para... Ya estamos con ‘Las 5 del Radar Desconfiado’: Nueva secretaria, homenajes polemicos, el bondi mas caro, consulta vecinal y barbas crecidas.
1. Julio Alak amplía el gabinete: una secretaria más y van…
El intendente Julio Alak quedó en el centro de cuestionamientos por nuevas incorporaciones y movimientos dentro del gabinete municipal. Este miércoles asumieron a la Secretaria de Relaciones internacionales un ex PRO y un armador político que trabajó con Milei y Larreta.
La ampliación generó malestar tanto en sectores opositores como dentro del propio oficialismo local, donde algunos dirigentes consideran que Alak está consolidando un esquema demasiado cerrado y con fuerte concentración de poder político. El ruido político vino por el reparto de cargos y desató la disputa por el control territorial rumbo a 2027. El turco quiere ser gobernador y para eso abraza hasta a los menos pensados.
2. Polémica en el Concejo Deliberante por homenajes a Víctor Hugo Morales y Alejandro Dolina
Uno de los episodios más comentados en la política local fue la discusión en el Concejo Deliberante de La Plata por las distinciones a Víctor Hugo Morales y Alejandro Dolina.
El tema escaló porque la oposición rechazó los reconocimientos argumentando que ambos representan posiciones políticas fuertemente alineadas con el kirchnerismo. Desde el oficialismo defendieron las distinciones como reconocimientos culturales. Los libertarios y los amarillos acusan que el Concejo no tiene que ser usado para reconocimientos partidarios
3. Recién ahora se acuerdan de los vecinos del Parque Saavedra
La Municipalidad de La Plata publicó oficialmente los detalles y el informe de impacto ambiental del proyecto de restauración del Parque Saavedra. Esta instancia de "información y oposición pública" surgió luego de los amparos judiciales presentados por vecinos que reclamaban por los cambios en el tránsito y la falta de consulta previa.
El proyecto y el cuestionario oficial para presentar opiniones u objeciones están disponibles en la página de la Municipalidad de La Plata.
4. Viajar en bondi, el privilegio menos pensado: los colectivos de La Plata abarrotados de gente y cada vez más caros
El martes, post feriado del 25 de mayo en #Desconfiados te mostramos como se viaja desde Villa Elisa al centro de la capital provincial, gracias al aporte de una oyenta de Cadena Río.
De forma inesperada los vecinos de La Plata se toparon con un aumento en los colectivos. Al ajuste esperado de 5,4% se le sumó un cargo adicional para compensar la suba del combustible, por lo que desde el lunes 25 de mayo empezó a regir un aumento de 11% en los precios de los boletos.
De esta forma el boleto mínimo saltó de $948,91 a $1054,87 y supera los $1000 por primera vez. Si no tenés la SUBE registrada, pagás $2109,70.
5. Adivina adivinador… fuerte cambio de look de un concejal amarillo
Un concejal de la oposición dijo ayer en la Sesión Especial N°5 que se va a dejar crecer la barba hasta que le aprueben un proyecto suyo… No hace falta dar el nombre, los amarillos son 2 en el Deliberante platense y a este edil le encanta llamar la atención con intervenciones constantes y chicanas al oficialismo.