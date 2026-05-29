Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2026 ROSCA Y MáS...

Las 5 del Radar Desconfiado: lo que dejó la semana política platense

Viernes y la rosca no para... Ya estamos con ‘Las 5 del Radar Desconfiado’: Nueva secretaria, homenajes polemicos, el bondi mas caro, consulta vecinal y barbas crecidas.

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