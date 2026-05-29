Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Kicillof desembarca en Mar del Plata para cerrar el Congreso Bonaerense del Trabajo

El gobernador participará este viernes del acto de clausura en el Hotel 13 de Julio, donde confluirán sindicatos, cámaras empresarias y funcionarios provinciales en una señal política hacia el mundo del trabajo de cara al 2027. Además, la puesta en marcha del Consejo Bonaerense del Trabajo abre una incógnita, donde aún no está confirmado si habrá representación del Municipio

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