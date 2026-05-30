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30 de mayo de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

Marcelo Tinelli, en medio del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli: compró la casa familiar

En plena tensión por la separación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, trascendió que Marcelo Tinelli habría adquirido la lujosa propiedad que la ex pareja compartía en Nordelta

Marcelo Tinelli, en medio del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli: compró la casa familiar
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La separación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli sigue sumando capítulos y, en las últimas horas, apareció un nombre inesperado en medio del conflicto: Marcelo Tinelli.

Según trascendió, el conductor habría comprado la casa familiar que la ex pareja compartía en el exclusivo barrio El Golf de Nordelta.
 

 De acuerdo con las versiones, la operación incluiría también gran parte del mobiliario de la propiedad y marcaría el cierre definitivo de una etapa para el ex futbolista y la periodista deportiva.

La venta de la vivienda se da en un contexto especialmente delicado para Cvitanich y Bonelli, quienes atraviesan una separación cargada de tensión mediática, cruces públicos y diferencias vinculadas a la división de bienes y la dinámica familiar tras el divorcio.

En las últimas semanas, ambos protagonizaron fuertes declaraciones sobre cuestiones económicas y personales que terminaron exponiendo el desgaste de la relación.


Según trascendió, Chechu Bonelli ya tendría prevista una mudanza temporal mientras espera instalarse en una nueva propiedad. La noticia generó sorpresa porque la casa era considerada una de las residencias más emblemáticas del matrimonio, que estuvo unido durante más de 14 años.
 

La aparición de Marcelo Tinelli en esta historia también despertó comentarios sobre su presente personal y económico. Incluso, algunos panelistas deslizaron dudas sobre la operación debido a los rumores que circularon en el último tiempo acerca de la situación financiera del conductor.
 

Además, se especula con que Tinelli dejaría próximamente la propiedad que alquilaba en Nordelta para instalarse definitivamente en esta nueva residencia. Aunque hasta el momento ninguna de las partes confirmó oficialmente la compra, el tema ya se convirtió en uno de los más comentados del mundo del espectáculo.
 

Mientras tanto, el divorcio entre Cvitanich y Bonelli continúa dando que hablar y sumando episodios que mantienen en vilo a la farándula argentina.

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