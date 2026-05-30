La inteligencia artificial invade Hollywood: las series y películas que anticiparon el futuro

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto exclusivo de la ciencia ficción para convertirse en una herramienta cotidiana capaz de escribir textos, crear imágenes y hasta modificar la industria audiovisual. Sin embargo, mucho antes del boom tecnológico actual, el cine y las series ya habían advertido sobre sus riesgos, dilemas éticos y posibles consecuencias.



Producciones como “Matrix”, estrenada en 1999, imaginaron un futuro dominado por máquinas que utilizan a los humanos como fuente de energía mientras los mantienen atrapados en una realidad simulada. La película de las hermanas Wachowski se convirtió en un clásico y hoy vuelve a ser referencia cada vez que se debate sobre los límites de la tecnología.



Otra de las historias más recordadas es “Her” (“Ella”), dirigida por Spike Jonze, donde un hombre solitario desarrolla una relación sentimental con un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. La película, protagonizada por Joaquin Phoenix y con la voz de Scarlett Johansson, exploró años atrás temas que hoy generan discusiones reales: vínculos emocionales con asistentes virtuales y dependencia tecnológica.



También aparece “Ex Machina”, el thriller de Alex Garland que sigue a un programador encargado de evaluar a una androide hiperrealista. La cinta profundiza en la manipulación, la conciencia artificial y el peligro de crear máquinas capaces de superar a los humanos.



En televisión, una de las producciones más citadas es “Person of Interest”, serie creada por Jonathan Nolan y J.J. Abrams. Allí, una sofisticada inteligencia artificial vigila cada movimiento de la población para prevenir delitos, en una trama que anticipó debates actuales sobre vigilancia masiva, privacidad y control de datos.



Incluso propuestas familiares como “WALL-E” abordaron el tema desde otro ángulo: un planeta devastado por el consumismo donde robots realizan tareas humanas mientras las personas pierden autonomía y contacto con la realidad.



El fenómeno no se limita a la ficción. En los últimos años comenzaron a surgir producciones creadas parcialmente con inteligencia artificial, reabriendo el debate sobre el futuro del cine y el rol de los artistas frente a estas herramientas digitales.



Mientras algunos consideran que la IA puede potenciar la creatividad y reducir costos, otros advierten sobre el riesgo de reemplazar actores, guionistas y realizadores humanos.



Lo cierto es que, entre distopías futuristas, romances virtuales y robots conscientes, Hollywood lleva décadas imaginando escenarios que hoy parecen cada vez menos lejanos.