Inquietud por la salud de Chiche Gelblung: continúa internado y bajo cuidados intensivos

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo y el periodismo. El conductor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei desde hace casi dos semanas y, según trascendió, atraviesa uno de los momentos más complejos de su cuadro médico.



De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, el periodista presenta una infección intrahospitalaria y una falla renal que complicaron su evolución y obligaron a mantenerlo bajo estricta observación médica. Además, los especialistas decidieron postergar una cirugía que tenía prevista debido a los elevados niveles de glóbulos blancos detectados en los estudios recientes.



Semanas atrás, Gelblung ya había sufrido una descompensación vinculada a una trombosis en el tobillo y había sido sometido a la colocación de stents tras un episodio cardiovascular. Aunque en aquel momento se mostró lúcido y con intenciones de retomar rápidamente su actividad laboral, el cuadro actual encendió nuevas alarmas entre sus familiares, colegas y seguidores.



Pese a la preocupación, desde el entorno del conductor señalaron que se encuentra estable y que en los últimos días logró bajar la fiebre. Sin embargo, continúa internado en terapia intensiva y, por ahora, no hay una fecha estimada para recibir el alta médica.