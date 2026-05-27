Fuerte descargo de Ricky Diotto tras ser condenado a cuatro meses de prisión en suspenso

Ricky Diotto salió al cruce de la condena que recibió por violencia de género contra María Fernanda Callejón.



Tras ser sentenciado a cuatro meses de prisión en suspenso por el juez Javier Alfredo Romañuk, el odontólogo y ex de la actriz dio un fuerte descargo y adelantó que apelará la resolución:“Consideramos que fue una sentencia como muy cuidada. Es un tema sensible y tengo la impresión de que el juez se quiso cuidar antes de comerse un jury: hago el menor daño, la dejó contenta a ella y no lo mandó preso a él”.



Vale mencionar que el músico, que compartió más de diez años de relación y una hija en común con Callejón, insistió en su inocencia y anticipó que irá hasta las últimas instancias: “Si hubiese probado algo me hubiesen dado 3 años, 10…, no sé. Pero son decisiones de la Justicia. Iremos a la Cámara de Apelaciones, sino a Casación o a la Corte Suprema”.



Además, negó enfáticamente el episodio que la actriz denunció en televisión (un supuesto toque íntimo en el Hospital Austral delante de su hija y una enfermera). “Dice que fue en el hospital, delante de mi hija y delante de la enfermera. Un divague. Lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado. En el juzgado dijo una barbaridad irreproducible”, afirmó.



Sobre el final de la relación, explicó: “Yo hice lo mejor que pude, tuvimos un matrimonio hermoso, después nos dejamos de querer y ya está. Después vino todo el despelote económico, pedí de mil maneras vender la casa para poder comprar un departamento a ella, no hubo manera y terminamos perdiendo la casa”.



Respecto a su hija, Diotto aseguró: “Mi hija sabe bien el papá que tiene. Yo voy por eso. Ya no puedo hacer más nada, ya le pedí de mil maneras que tenga paz, pero no la encuentra ".



Mientras Callejón continúa con crisis de llanto cada vez que habla del tema, Diotto se mostró tranquilo y confiado en revertir la condena en las instancias superiores. Hasta el momento, la actriz no respondió públicamente a este nuevo descargo.