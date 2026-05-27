El truco infalible de Google para seguir cada gol del Mundial 2026

Google tiene listo un “truco” muy sencillo para que nadie se pierda ni un solo gol del Mundial 2026. Solo basta con escribir “Mundial 2026” en el buscador para que aparezca automáticamente un panel interactivo especial diseñado para el torneo.



En ese panel se actualiza en tiempo real toda la información del campeonato: resúmenes en video de los goles más importantes (con clips oficiales poco después de que ocurran), estadísticas detalladas (posesión, tiros al arco, alineaciones y probabilidades de victoria), el estado de los grupos y las llaves eliminatorias, horarios de los partidos y resultados en vivo. Además, es posible activar notificaciones personalizadas.



Al tocar el ícono de la campana en el panel de resultados, el usuario puede elegir equipos o partidos específicos y recibir alertas instantáneas en la pantalla de bloqueo cada vez que haya un gol, una tarjeta roja o amarilla, el inicio de un tiempo o el resultado final.



Para quienes usan Android, existe una función aún más práctica: el marcador flotante.



Al buscar un partido, se puede anclar el resultado en una burbuja que queda visible sobre cualquier otra aplicación y se actualiza automáticamente con cada cambio en el marcador.



Otra herramienta útil es Google Assistant. Solo con decir en voz alta “¿quién metió gol en el partido de Argentina?” o “¿cómo va el Mundial ahora?”, el asistente responde en tiempo real sin necesidad de mirar la pantalla.



El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en las sedes de Canadá, México y Estados Unidos. Con esta funcionalidad integrada directamente en la app de Google (disponible tanto en Android como en iOS), los fanáticos podrán seguir el torneo sin interrupciones, incluso mientras realizan otras actividades.



Todo el sistema es gratuito, no requiere registro adicional y se actualiza constantemente. Solo hay que buscar “Mundial 2026” o el nombre de un equipo o partido para que se active el panel completo. Una solución simple y efectiva para vivir el mayor evento del fútbol sin perderse absolutamente nada.