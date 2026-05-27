Usuarios de OnlyFans en alerta: hackers obtuvieron registros con perfiles personales

Los usuarios y creadores de OnlyFans se encuentran en alerta tras la aparición de un anuncio en un foro oscuro donde se ofrece a la venta una enorme base de datos con 340 millones de registros de la plataforma.



El texto promete información sensible: nombres de usuario, nombres reales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de alta, cantidad de seguidores y “me gusta”, estadísticas de contenido, tipo de cuenta, perfiles sociales vinculados y los últimos cuatro dígitos de tarjetas de pago.



La publicación generó inmediata preocupación porque podría exponer la identidad real de millones de usuarios que consumen o producen contenido adulto en la plataforma, asociándose públicamente con sus perfiles privados.



Sin embargo, un análisis detallado realizado por Hackread y Cybernews reveló serias dudas sobre la autenticidad y el alcance real de la filtración. Solo se publicaron 10 registros de muestra, muchos de ellos incompletos o con campos vacíos y valores genéricos como “Ninguno”.



Aunque algunos nombres de usuario coincidían con perfiles públicos activos de la página, los datos más sensibles (correos electrónicos y fragmentos de tarjetas) no pudieron ser verificados.



Los expertos advierten que cualquier correo electrónico vinculado a cuentas de OnlyFans representa un riesgo real. Los ciberdelincuentes podrían usar estos datos para campañas de phishing, intentos de suplantación de identidad o incluso extorsiones con la amenaza de revelar el uso de la plataforma.



Hasta el momento, OnlyFans no emitió ningún comunicado oficial sobre el incidente. Los especialistas recomiendan a los usuarios activar la autenticación de dos factores, revisar sus correos en buscadores de filtraciones y estar atentos a mensajes sospechosos.



El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de privacidad en plataformas de suscripción digital, incluso cuando no existe una brecha directa en sus servidores.