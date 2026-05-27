Bad Bunny se suma a Toy Story 5

Bad Bunny, el artista puertorriqueño más escuchado del mundo, se sumó al elenco de Toy Story 5. Pixar y Disney anunciaron la noticia donde revelaron que Benito Antonio Martínez Ocasio interpretará a uno de los nuevos personajes: “Pizza with sunglasses”, una original y divertida pizza con anteojos de sol.



El cantante no sólo prestará su voz en inglés, sino que también doblará al personaje en español, lo que genera mayor expectativa entre el público hispanohablante.



La incorporación del trapero a la icónica franquicia de Pixar sorprendió gratamente a fans de Toy Story y del artista, quienes rápidamente inundaron las redes con reacciones positivas.



La quinta entrega de la saga retoma la historia con la pequeña Bonnie, quien recibe como regalo una tablet llamada Lilypad.



Por primera vez, los juguetes deberán enfrentarse no a otro juguete, sino a un dispositivo tecnológico que compite por la atención de los niños, en una metáfora sobre el mundo actual.



El elenco original regresa completo: Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Tony Hale como Forky y Anna Faris como Lilypad. A ellos se suman Ernie Hudson como Combat Carl, Conan O’Brien como Smarty Pants y ahora Bad Bunny con su insólito personaje.



Con más de 30 años desde el estreno de la primera película en 1995, Toy Story 5 promete renovar la franquicia con esta novedosa trama centrada en el choque entre el juego tradicional y la tecnología.



El anuncio refuerza el poder de Bad Bunny como figura global y su creciente presencia en el mundo del cine y la animación.

