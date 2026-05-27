Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La caída del puerto de Mar del Plata

Con el futuro del esquema de cuotas en plena discusión política, el puerto marplatense profundiza su incertidumbre. El estado de alerta ya no abarca solo al sector, sino a la ciudad entera.

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