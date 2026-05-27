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27 de mayo de 2026
TRAGICO

Preocupación por la salud de Pata Villanueva

La exmodelo y actriz fue hospitalizada de urgencia e ingresada en terapia intensiva. Su familia confirmó que ya fue estabilizada y se encuentra fuera de peligro, aunque se desconocen los motivos exactos de su internación

Preocupación por la salud de Pata Villanueva
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La salud de Pata Villanueva generó alarma luego de que fuera internada de urgencia en una clínica de Buenos Aires. Según informó su hija Agostina, la exmodelo y actriz fue derivada directamente a terapia intensiva al llegar al centro médico.

La pediodista Pilar Smith, en LAM (América TV), detalló: “Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue llevada a la terapia intensiva”. Sin embargo, la familia brindó un parte tranquilizador: “Ayer ingresó en terapia pero hoy pudieron estabilizar”. 

De esta manera, confirmaron que Pata ya se encuentra fuera de peligro y bajo cuidados intensivos controlados.

Este nuevo episodio revive los problemas de salud que la artista arrastra desde febrero de 2021, cuando sufrió una grave caída por las escaleras en Punta del Este que le provocó una fractura de cráneo. Fue operada dos veces, quedó paralizada del lado derecho del cuerpo y perdió temporalmente la capacidad de hablar y comer. Con rehabilitación logró recuperarse en gran parte: “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”, relató ella misma en su momento.

Sobre el lento proceso de recuperación, Pata había expresado: “La verdad es un tratamiento lento. Es un proceso lento, lento. Como yo soy Speedy González, se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso. Tiene un tiempo y lo debo respetar”.

Su hijo Robertino Tarantini, en 2022, había destacado la fortaleza de su madre: “La pasó muy mal. Estuvo al borde de la muerte, muy cerca… Es una mina que dio mucho. Ella es un toro”.

Hasta el momento, la familia no brindó más detalles sobre las causas de esta nueva internación y pidió respeto por la privacidad de Pata, quien continúa siendo monitoreada por el equipo médico. El círculo íntimo de la actriz, que incluye a sus hijos Agostina, Robertino y Bernardita, sigue de cerca su evolución.

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