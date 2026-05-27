La noche de los premios Gardel



En la alfombra roja de los Premios Gardel 2026, los artistas dejaron de lado los flashes para compartir sus sensaciones más auténticas antes de la gran noche.



La 28ª edición ya prometía ser especial y la previa lo confirmó.Ángela Torres fue una de las grandes atracciones.



Visiblemente nerviosa, lució un elegante vestido de gasa celeste con caída orgánica, transparencias sutiles y una espalda descubierta sostenida por tirantes metálicos. “Estoy muy nerviosa hoy, no sé por qué. Mirá, está Lali. Me generan mucha admiración todos mis compañeros”, confesó. Sin dudarlo, señaló a Lali Espósito como su favorita al Gardel de Oro: “Porque son años de trayectoria, porque es una de las pioneras, porque tiene unos temazos y porque está por hacer no sé cuántos River”.



A su lado, su madre Gloria Carrá se transformó en el gran pilar emocional. “Yo feliz de que me haya pedido que la acompañe. Estoy supercontenta y ella está un poquito nerviosa. Recién hicimos unas respiraciones y nada más. Darle la mano, acompañarla, apoyarla”, explicó la actriz. Y agregó con emoción: “Las cosas que se hacen con el corazón ya tienen su premio, pero además que la gente lo reconozca es doble felicidad”.



Por su parte, Lali Espósito llegó con la calma de quien vivió un año inolvidable. Tras el éxito de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y las históricas fechas en Vélez, River y su gira por Uruguay y España, hizo un balance breve pero contundente: “Si lo describo, lo limito. Impresionante. Ya el hecho de haber podido hacer este álbum en vivo en cinco Vélez, dos Rivers… Fue muy precioso todos los regalos que me ha hecho el álbum”.



Sobre el Gardel de Oro fue sincera: “Hay discazos, lo veo difícil, pero confío en mi disco. Hoy venimos a celebrar y encontrarnos”.



La noche también dejó otros momentos destacados. Ian Lucas habló de su gira por las 23 provincias y adelantó colaboraciones con Callejero Fino y La Joaqui, a quien llamó “mi hermana, mi mejor amiga”.



Mientras tanto, otros artistas como Abel Pintos y Tuli Acosta compartieron su admiración por el presente de la música argentina.Más allá de los premios, la alfombra roja de los Gardel 2026 mostró lo más humano de las estrellas: nervios que se calman con respiraciones, abrazos familiares y la certeza de que el verdadero triunfo es el cariño del público y el apoyo de los seres queridos. Una previa que ya se ganó un lugar entre las más emotivas de la música nacional.