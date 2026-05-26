“Captura Salvaje” estrena su segunda temporada tras conquistar Nueva York

La serie documental “Captura Salvaje” volvió con más fuerza.



Tras el gran impacto de su primera temporada, que se convirtió en un fenómeno tanto en Argentina como en el exterior, la producción estrenó su segunda temporada.



La entrega cuenta con ocho capítulos y profundiza en nuevas historias: testimonios inéditos, relatos de accidentes laborales, el rol de las mujeres empresarias en la industria, entre otros.



El documental, nacido enteramente en Puerto Rawson (Chubut), se ha convertido en un orgullo patagónico a nivel internacional.



Su primera temporada, producida por StoryLab (Nacho Viale y Diego Palacio), ganó el prestigioso New York Festivals TV & Film Awards en la categoría Short Form, imponiéndose a producciones de gigantes como la BBC y Disney.



La serie, que retrata sin filtros la vida cotidiana de los trabajadores de la Flota Amarilla con sus extenuantes jornadas, tensiones, accidentes presentes en el mar se estrenó originalmente en Prime Video y Flow, logrando una fuerte repercusión. Con este nuevo reconocimiento y la llegada de la segunda temporada, “Captura Salvaje” se consolida como uno de los productos audiovisuales más relevantes del momento, poniendo en el mapa mundial la realidad de la pesca artesanal e industrial de la Patagonia.