Premios Gardel 2026: Diego Leuco será el conductor de la gala

La música argentina vive una noche de gala. Diego Leuco, uno de los periodistas y conductores más reconocidos de la televisión nacional, será el encargado de conducir la 27ª edición de los Premios Gardel, que se llevará a cabo esta noche en el Teatro Coliseo.



La ceremonia, organizada por CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), comenzará con la alfombra roja a las 20:15, la cual será conducida por Eleonora Pérez Caresi.



La gala principal iniciará a las 21:00 y será transmitida en vivo y en exclusiva por TNT y HBO Max.



Uno de los momentos más emotivos de la noche será el reconocimiento a Los Nocheros, que recibirán el Premio Gardel a la Trayectoria por sus cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida en el folklore argentino, consolidándose como uno de los grupos más importantes de la música popular del país.



La velada contará con una importante lista de artistas en vivo. Durante la gala se presentarán Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra.



En la previa de la alfombra roja actuarán Joaco Burgos y Cucuza Castiello.Además, el público general podrá asistir al evento, con entradas disponibles a través de Ticketek para sectores específicos del teatro.



Los Premios Gardel 2026 ya generaron gran expectativa tras la publicación de las nominaciones, donde artistas como Lali, Milo J, Cazzu, Babasónicos, Charly García y Los Nocheros (estos últimos también nominados en folklore) lideran varias categorías, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año.



La edición 2026 también se destaca por su fuerte componente digital: es el segundo año consecutivo con alianza estratégica con Meta (Facebook e Instagram), lo que permitirá una amplia difusión en redes sociales de los shows y momentos de la noche.



La 27ª entrega de los Premios Gardel promete ser una celebración completa de la música argentina, que combina trayectoria, nuevos talentos y la diversidad de géneros que caracterizan a la industria local.

