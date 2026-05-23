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23 de mayo de 2026
NOVEDAD

Charly García volvió al público: reapareció con una sonrisa tras su operación

Con una gran sonrisa y visiblemente recuperado, el artista asistió al teatro

Charly García volvió al público: reapareció con una sonrisa tras su operación
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Charly García volvió a dar una alegría a sus seguidores. Luego de varios meses de recuperación, el artista reapareció en público esta semana de la manera más inesperada: sentado entre el público del Teatro El Nacional.
 

El creador de hits como “Inconsciente colectivo”, “Demoliendo hoteles” y “Los dinosaurios” asistió a la función del musical Invasiones: no bombardeen Buenos Aires, interpretado por Elena Roger. 
 

García siguió el show con atención y una amplia sonrisa durante toda la velada.
 

Al finalizar la función, el músico compartió un momento con Elena Roger, quien no ocultó su emoción al verlo recuperado y presente. 
 

La actriz manifestó su alegría por la visita del referente del rock nacional.García había permanecido recluido en su domicilio desde abril pasado, cuando fue sometido a una nefrectomía parcial. 
 

Tras la cirugía y un período de reposo, su reaparición en el teatro marca un importante paso en su recuperación y genera expectativa entre sus fans, que esperan ansiosos nuevas señales del músico.
 

La inesperada presencia de Charly en El Nacional se convirtió rápidamente en una de las noticias más celebradas del mundo del espectáculo argentino en lo que va del año.

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