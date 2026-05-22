Pedirán la detención de Viviana Canosa

La Tecla
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Según reveló el abogado Martín Leiro, una de las damnificadas por la denuncia original ya consultó con su estudio jurídico y avanzará con una denuncia penal contra Canosa, solicitando además su detención.
Leiro explicó que, a la conductora, se le imputarán los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, figuras penales que contemplan penas de uno a diez años de prisión, y que podrían agravarse por el perjuicio causado a quien estuvo imputada en la causa archivada.
Si bien Florencia Peña y otras figuras involucradas habían anunciado públicamente que tomarían acciones civiles y penales contra Canosa, el pedido de detención provendría de otra de las personas afectadas.Hasta el momento, no se conocen declaraciones de Viviana Canosa sobre esta nueva arremetida judicial.