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22 de mayo de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

Pedirán la detención de Viviana Canosa

La conductora enfrenta serias complicaciones judiciales luego que la Justicia archivara la causa en la que denunció a Lizy Tagliani y otras figuras por una supuesta red de trata

Pedirán la detención de Viviana Canosa
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La situación judicial de Viviana Canosa se agravó tras la decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa iniciada por la conductora, en la que señalaba a Lizy Tagliani y otras personalidades como Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Marley, entre otros, por presunta participación en una red de trata de personas.
 

Según reveló el abogado Martín Leiro, una de las damnificadas por la denuncia original ya consultó con su estudio jurídico y avanzará con una denuncia penal contra Canosa, solicitando además su detención. 
 

Leiro explicó que, a la conductora, se le imputarán los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, figuras penales que contemplan penas de uno a diez años de prisión, y que podrían agravarse por el perjuicio causado a quien estuvo imputada en la causa archivada.
 

Si bien Florencia Peña y otras figuras involucradas habían anunciado públicamente que tomarían acciones civiles y penales contra Canosa, el pedido de detención provendría de otra de las personas afectadas.Hasta el momento, no se conocen declaraciones de Viviana Canosa sobre esta nueva arremetida judicial.

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