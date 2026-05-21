Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de mayo de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof salió a buscar financiamiento y colocó deuda por más de $500 mil millones

La Provincia concretó una nueva licitación de Letras del Tesoro y captó más de $543.500 millones en el mercado. La operación incluyó instrumentos a corto plazo, títulos ajustados por inflación y deuda capitalizable, todos respaldados por recursos de coparticipación federal.

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