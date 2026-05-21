21 de mayo de 2026
BOLETIN OFICIAL
Kicillof salió a buscar financiamiento y colocó deuda por más de $500 mil millones
La Provincia concretó una nueva licitación de Letras del Tesoro y captó más de $543.500 millones en el mercado. La operación incluyó instrumentos a corto plazo, títulos ajustados por inflación y deuda capitalizable, todos respaldados por recursos de coparticipación federal.
La administración de Axel Kicillof volvió a recurrir al mercado financiero para reforzar su caja y colocó más de $543.587 millones mediante una nueva emisión de Letras del Tesoro bonaerense. La operación, oficializada a través de una resolución de la Tesorería General provincial, se concretó tras una licitación realizada el 19 de mayo en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La colocación corresponde al quinto tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2026 y se suma a otras operaciones realizadas durante el año para cubrir necesidades financieras transitorias. Según el Gobierno bonaerense, el mecanismo apunta a afrontar “deficiencias estacionales de caja”, una herramienta prevista por la legislación provincial.
La mayor parte de los fondos captados provino de una reapertura de Letras con vencimiento el 25 de junio próximo. Ese instrumento concentró $338.448 millones, equivalente a más del 62% del total adjudicado, y tendrá un plazo remanente de apenas 35 días.
A esa colocación se sumó una segunda serie de Letras a descuento con vencimiento el 23 de julio, por $81.783 millones, mientras que una tercera emisión de Letras capitalizables a tasa fija absorbió **$5.501 millones. El paquete se completó con títulos ajustados por CER —el índice que replica la inflación— por otros $117.853 millones, con vencimiento previsto para noviembre.
La magnitud de la operación contrasta con el monto originalmente previsto para la convocatoria. La Subsecretaría de Finanzas había autorizado una emisión inicial de hasta **$10.000 millones**, aunque la normativa facultaba a ampliar los montos adjudicados según la demanda recibida en la licitación.
Con esta nueva colocación, la Provincia profundiza una estrategia financiera que ya había movilizado cifras millonarias durante 2026. De acuerdo con los antecedentes incluidos en la resolución, entre enero y mayo se emitieron Letras por más de $1,5 billones, mientras que también se rescataron títulos por alrededor de $880.000 millones.
El saldo de Letras actualmente en circulación asciende a unos $645.806 millones, equivalentes a aproximadamente USD 467 millones, según las estimaciones oficiales incluidas en el expediente administrativo.
La normativa establece que todos los instrumentos emitidos cuentan con garantía sobre los recursos que la Provincia recibe por el régimen de coparticipación federal de impuestos, uno de los principales respaldos utilizados por las jurisdicciones subnacionales para acceder al financiamiento.
La operación se produce en un contexto de fuerte tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por los recursos fiscales. Mientras la administración bonaerense denuncia una caída de transferencias y reclama mayores fondos para afrontar gastos corrientes y programas sociales, continúa utilizando herramientas de deuda de corto plazo para sostener liquidez y administrar vencimientos.
Con esta nueva licitación, el Ministerio de Economía bonaerense ratifica su apuesta por el mercado local como fuente de financiamiento, en una coyuntura donde las provincias buscan alternativas para compensar la reducción de ingresos y mantener el funcionamiento de la administración pública.