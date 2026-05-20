En medio de la crisis y el ajuste, Kicillof suma otro organismo provincial y premia a un intendente

Se trata del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), una nueva estructura que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa.



La decisión vuelve a abrir interrogantes dentro de la propia política bonaerense sobre las prioridades del Ejecutivo provincial en un contexto donde desde La Plata se advierte permanentemente sobre la caída de recursos, la falta de transferencias nacionales y las dificultades para afrontar gastos corrientes.



Pese a ese escenario, Kicillof resolvió crear un nuevo espacio estatal enfocado en la denominada “economía del conocimiento”, con mesas sectoriales, observatorios, articulaciones territoriales y estructuras de coordinación entre el sector público, privado y académico.



El flamante organismo tendrá como presidente a Sujarchuk, uno de los intendentes que se acercó al mandatario bonaerense y un dirigente que desde hace tiempo busca posicionarse dentro de la discusión provincial vinculada a innovación y tecnología.



Según se informó oficialmente, acompañarán al jefe comunal la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero. También se sumarán representantes de cámaras empresariales, polos tecnológicos y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).



Aunque desde el Gobierno aclararon que los integrantes trabajarán “ad honorem”, la creación del COPEC implica sumar otra estructura administrativa en medio de un escenario de fuerte discusión por los recursos provinciales y los recortes presupuestarios denunciados por el propio oficialismo.



Entre las funciones que tendrá el organismo aparecen la elaboración de diagnósticos, producción de informes, creación de un Observatorio Provincial, articulación con empresas tecnológicas, impulso de exportaciones y generación de recomendaciones para startups y clusters tecnológicos.



Además, el Consejo prevé la conformación de mesas específicas para sectores como software, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial y audiovisual.



La creación del COPEC también tiene lectura política. La designación de Sujarchuk fortalece el perfil provincial del intendente de Escobar en un momento de reconfiguración interna dentro del peronismo bonaerense y en medio de las tensiones por el armado electoral y el reparto de poder dentro del oficialismo.