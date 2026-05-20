En plena pulseada con Javier Milei, Axel Kicillof acelera las policías locales
En plena pulseada con Milei, Kicillof acelera las policías locales. El compromiso de Kicillof para validar la vuelta de las fuerzas comunales. “Hoy uno recorre los municipios y muchos de ellos tienen una guardia urbana, policía municipal”, sostuvo al referirse a experiencias que, en varios casos, crecieron al calor de la demanda vecinal.
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Axel Kicillof confirmó que su gestión trabaja en un proyecto que busca institucionalizar las guardias urbanas ya existentes y coordinar su funcionamiento con la Bonaerense. Según explicó el propio gobernador, muchos municipios ya cuentan con estructuras locales de prevención, aunque bajo formatos distintos y con escasa uniformidad normativa. “Hoy uno recorre los municipios y muchos de ellos tienen una guardia urbana, policía municipal”, sostuvo al referirse a experiencias que, en varios casos, crecieron al calor de la demanda vecinal.
La idea del Ejecutivo es rellenar ese vacío y establecer criterios comunes de formación, requisitos de ingreso, competencias y coordinación operativa con la estructura provincial. La proliferación de patrullas urbanas sin una regulación clara puede derivar en superposición de funciones, conflictos de jurisdicción e incluso problemas de capacitación. Por eso, el objetivo es que cualquier esquema municipal quede integrado bajo una lógica provincial de seguridad, con “competencias claras”.
Kicillof confirmó que las conversaciones vienen desarrollándose “hace mucho tiempo”, aunque admitió que ahora el foco está puesto en alcanzar acuerdos políticos que permitan enviar la iniciativa a la Legislatura. Allí se anticipa una discusión compleja: mientras algunos sectores impulsan mayor autonomía municipal en materia de seguridad, otros ponen reparos sobre el financiamiento y el riesgo de fragmentar el mando policial.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la iniciativa y confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con intendentes para terminar de delinear el futuro esquema de seguridad local.
El funcionario remarcó que “era algo que ya había anunciado el Gobernador y es lo que se está haciendo”. En ese sentido, explicó que la intención es “trabajar en coordinación” con los municipios que actualmente ya cuentan con cuerpos de seguridad comunales o guardias urbanas.
Por otra parte, Bianco definió el trabajo que lleva adelante el ministro Javier Alonso como “una tarea necesaria” y destacó la importancia de que el ministerio de Seguridad avance de manera articulada con los intendentes. También dejó entrever que todavía quedan aspectos por discutir antes de que el texto llegue al recinto legislativo. Según explicó, el Gobierno provincial espera recibir observaciones y propuestas por parte de los alcaldes sobre el borrador. “Cuando estén claras las necesidades y los comentarios que hagan los intendentes, eventualmente se presentará en la Legislatura”, adelantó el ministro.