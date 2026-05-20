Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

En plena pulseada con Javier Milei, Axel Kicillof acelera las policías locales

En plena pulseada con Milei, Kicillof acelera las policías locales. El compromiso de Kicillof para validar la vuelta de las fuerzas comunales. “Hoy uno recorre los municipios y muchos de ellos tienen una guardia urbana, policía municipal”, sostuvo al referirse a experiencias que, en varios casos, crecieron al calor de la demanda vecinal.

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