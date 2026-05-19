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19 de mayo de 2026
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Boldt ganó la licitación para operar casinos bonaerenses hasta 2046

El contrato incluye provisión de tragamonedas, control online, remodelación de salas y servicios complementarios en Mar del Plata, Tandil y Miramar.

Boldt ganó la licitación para operar casinos bonaerenses hasta 2046
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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires adjudicó a la empresa Boldt S.A. la explotación integral de los casinos Hermitage de Mar del Plata, Tandil y Miramar por un período de 20 años, con posibilidad de extender el contrato por un año adicional.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 677/2026, que aprobó la Licitación Pública N° 2/2025 destinada a contratar la provisión y mantenimiento de máquinas tragamonedas, el control online de los sistemas, obras de remodelación y distintos servicios complementarios vinculados a la actividad lúdica.

La licitación había sido lanzada en 2025 y contó con la participación de Boldt S.A. y Casino de Victoria S.A.. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, la comisión de preadjudicación otorgó a Boldt el mayor puntaje en todas las salas concursadas.

Según la resolución, la empresa percibirá el 58% de la rentabilidad mensual de las máquinas tragamonedas del Casino Hermitage de Mar del Plata, el 59% en el Casino de Tandil y el 59,8% en el Casino de Miramar.

El expediente también contempla la aprobación de los planes de seguridad presentados por la firma adjudicataria y establece que en los futuros contratos se definirán montos vinculados a servicios adicionales, como promociones, cortesías y clubes de jugadores.

Desde el organismo provincial señalaron que el proceso administrativo cumplió con todas las instancias legales y técnicas previstas en el pliego, sin que se presentaran impugnaciones por parte de las empresas oferentes tras la notificación del dictamen final.

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