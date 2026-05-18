Golpe a los municipios: las transferencias tuvieron su peor trimestre desde la pandemia
Un informe privado reveló que los distritos bonaerenses recibieron en los primeros tres meses de 2026 el nivel más bajo de recursos desde 2020. La coparticipación cayó fuerte en términos reales y más de 75 municipios perdieron más del 3% de sus ingresos.
Los municipios bonaerenses atraviesan uno de los momentos financieros más delicados de los últimos años. Un informe de la consultora PPA reveló que las transferencias automáticas enviadas por la Provincia durante el primer trimestre de 2026 registraron su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2020, en plena pandemia de COVID-19.
Según el trabajo, las transferencias a los distritos cayeron 8,2% interanual en términos reales solamente en marzo, lo que equivale a una pérdida de $36.849 millones medidos a valores constantes de marzo de 2026.
El dato más preocupante fue el derrumbe de la coparticipación bruta, que sufrió una caída real del 18,6%, equivalente a una merma de $69.389 millones para los municipios bonaerenses.
En marzo de 2026, los municipios recibieron $410.302 millones desde la Provincia. El 74% de esos recursos correspondió a coparticipación de impuestos, mientras que el 13,9% provino del Fondo de Financiamiento Educativo y el 4,7% del Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.
El informe remarca que, pese al incremento nominal de fondos, la inflación terminó licuando los recursos girados a las comunas. Mientras las transferencias crecieron 21,7% interanual, la inflación acumulada fue de 32,6%, generando una caída real del 8,2%.
El peor trimestre desde 2020
PPA sostuvo que durante el primer trimestre del año los municipios recibieron $1,33 billones a valores constantes de marzo de 2026, el nivel más bajo para un trimestre completo desde 2020.
En términos reales, el volumen de recursos transferidos quedó 3,8% por debajo del mismo período de 2025 y 8,6% debajo del primer trimestre de 2022, que sigue siendo el pico más alto de toda la serie.
El estudio además advierte sobre un fenómeno que empieza a alterar la estructura financiera de los municipios: el crecimiento del Fondo de Financiamiento Educativo.
Según PPA, ese fondo “profundiza la rigidez presupuestaria de los municipios” porque, a diferencia de la coparticipación tradicional, no puede utilizarse libremente y debe destinarse exclusivamente a gastos educativos e infraestructura escolar.
En consecuencia, aunque algunos fondos crecieron, los intendentes cuentan con menos margen para afrontar gastos corrientes, salarios, servicios y funcionamiento cotidiano de las administraciones locales.
Los municipios más afectados
El informe muestra un mapa dispar entre los 135 municipios bonaerenses. Solo 26 distritos lograron mejorar sus ingresos en términos reales durante el primer trimestre de 2026. Entre los casos más destacados aparecen Carmen de Areco (+10,2%), General Rodríguez (+7,2%), Lobos (+7%), Chacabuco (+6%), Campana (+5,4%), Capitán Sarmiento (+5,3%), Monte (+5%) y Pergamino (+4,6%).
En cambio, 75 municipios registraron caídas superiores al 3%. Los más perjudicados fueron San Isidro (-13,5%), Pinamar (-12,9%), Vicente López (-12%), Villa Gesell (-11,3%), Monte Hermoso (-10,9%) y Malvinas Argentinas (-10,8%).
También se observaron retrocesos importantes en General San Martín (-9,6%), La Costa (-9,8%), Maipú (-9,9%), Tandil (-8,2%), Pehuajó (-8,4%) y Chascomús (-7,7%).
En el conurbano, además de Vicente López y Malvinas Argentinas, tuvieron caídas La Matanza (-3,1%), Merlo (-4,3%), Morón (-4,3%), Tigre (-4,2%), Pilar (-5,4%), San Fernando (-5%) y Hurlingham (-5,1%).
El informe vuelve a poner en agenda la preocupación de los intendentes bonaerenses por el deterioro de los recursos automáticos y la pérdida de capacidad financiera de los municipios en medio de la desaceleración económica y la fuerte presión inflacionaria.