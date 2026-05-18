Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2026 EN PBA

Golpe a los municipios: las transferencias tuvieron su peor trimestre desde la pandemia

Un informe privado reveló que los distritos bonaerenses recibieron en los primeros tres meses de 2026 el nivel más bajo de recursos desde 2020. La coparticipación cayó fuerte en términos reales y más de 75 municipios perdieron más del 3% de sus ingresos.

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