18 de mayo de 2026
INTERNISMO
Bronca en el Gobierno de PBA por el proyecto de Ishii para declarar emergencia sanitaria
En el Poder Ejecutivo que comanda Axel Kicillof dejaron ver su malestar por la iniciativa que cuestiona la situación de la salud en territorio bonaerense. Un nuevo capitulo en la pelea que mantiene el peronismo.
La interna en el peronismo no deja de abrir nuevos capítulos y en los últimos días la presentación un proyecto oficialista para declarar la emergencia sanitaria provocó otro cimbronazo. Desde el gobierno de Axel Kicillof pusieron el grito en el cielo y dejaron en claro que es otra alternativa fuera de lugar.
El vicepresidente del Senado, Mario Ishii, presentó un expediente para declarar la “Emergencia Humanitaria y Sanitaria” en todo el territorio bonaerense por el plazo de un año. El texto también generó ruido político dentro del oficialismo por los duros fundamentos incluidos en la presentación. En tanto, propone facultades extraordinarias para reforzar hospitales públicos, garantizar vacunas, medicamentos y tratamientos oncológicos, además de permitir reasignaciones presupuestarias y compras directas de emergencia para el sistema sanitario.
Según pudo conocer La Tecla, desde el entorno de Axel Kicillof expresaron su bronca al respecto. “No correspondía”, sentenciaron sobre el accionar el legislador provincial que forma parte de la bancada de Fuerza Patria.
Lo que encendió alarmas dentro del gobierno provincial fue el tono de los fundamentos, donde Ishii describe un escenario de “colapso progresivo del sistema sanitario público” y responsabiliza tanto al gobierno nacional como al Estado provincial por la situación. El legislador sostiene que “la crisis económica y social ha provocado el colapso progresivo del sistema sanitario público, el aumento sostenido de la demanda hospitalaria, la pérdida de cobertura médica de amplios sectores de la población y la imposibilidad de millones de personas de acceder a medicamentos, vacunas y tratamientos esenciales”.
De todos modos, trascendió que hubo un contacto entre el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el senador Ishii. Desde la cartera sanitaria evitaron meterse en la polémica de manera directa y detallaron que el proyecto “describe una realidad que venimos marcando hace varias semanas. La situación es crítica”. Asimismo, remarcaron que “las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la Provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente”.
Ishii luego publicó redes sociales una justificación y aseveró: "Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas".
"Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida", añadió.
El exintendente de José C. Paz no se quedó únicamente en cuestionamientos al gobierno nacional. También puso bajo la lupa al Estado bonaerense al afirmar que “la situación requiere una respuesta urgente y coordinada del Estado provincial para garantizar el acceso a la salud pública”. Luego, lanzó que “los hospitales públicos de la Provincia atraviesan una situación crítica debido al incremento sostenido de la demanda sanitaria y las limitaciones presupuestarias existentes”.
El proyecto también hace foco en el deterioro social y sanitario derivado de la crisis económica. Allí advierte sobre “el incremento de enfermedades asociadas a la mala alimentación, el deterioro de las condiciones de vida y el aumento de problemáticas de salud mental”. Además, el senador afirma que “los jubilados constituyen uno de los sectores más afectados por la crisis económica y sanitaria, debido a las dificultades crecientes para acceder a medicamentos y tratamientos esenciales”. En ese contexto, el proyecto propone declarar la emergencia para que la Provincia pueda ejecutar medidas excepcionales, priorizar partidas sanitarias y sostener el funcionamiento del sistema hospitalario frente al incremento de la demanda.
La acción de Ishii es similar cuando el mes pasado presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y que también provocó enojos en el Gobierno. "No me interesa la política ni de Milei ni de Kicillof, yo soy kirchnerista y trabajo de senador para defender a la gente. No trabajo para nadie, no soy empleado ni escribanía de ningún gobierno", sostuvo el vicepresidente del Senado bonaerense que preside Verónica Magario.
A esa discusión se sumó el jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, que primero resaltó: “Es una obligación política y también moral de todos los compañeros y compañeras acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los fondos que la Nación nos debe porque son fondos que se han quedado y se han apropiado, y son de todos los bonaerenses”.
Tras apoyar el pedido de Ishii, el camporista planteó que “también tenemos que tener la inteligencia desde los compañeros y compañeras para trabajar en medidas que por lo menos vayan poniendo un paliativo a eso y que vayan encontrando soluciones”.