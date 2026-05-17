17 de mayo de 2026
INTERNA
Mar del Plata: un ring en la contienda del radicalismo bonaerense
Mientras el radicalismo bonaerense logró una lista de unidad para evitar elecciones, en General Pueyrredon no hubo acuerdo y dos sectores competirán por la conducción del comité local.
Mientras la conducción de la Unión Cívica Radical bonaerense logró cerrar una lista de unidad para evitar una elección interna, en General Pueyrredon el escenario será completamente distinto. El radicalismo de Mar del Plata y Batán se encamina a una disputa electoral con dos sectores enfrentados que competirán el próximo 7 de junio por la conducción del comité local.
Después de semanas de negociaciones, los principales espacios internos del radicalismo provincial —abadismo, possismo, salvadorismo y Evolución— alcanzaron un acuerdo para consensuar autoridades y evitar la confrontación partidaria. Así, el exdiputado provincial Emiliano Balbín quedará al frente del Comité Provincia acompañado por la exdiputada nacional Josefina Mendoza como vicepresidenta.
Sin embargo, el entendimiento no logró trasladarse a General Pueyrredon, donde las conversaciones terminaron sin acuerdo y derivaron en una interna con dos listas en competencia.
Por el oficialismo, el candidato a presidente del comité será el concejal de UCR + Nuevos Aires y ex titular del EMDER, Ricardo Liceaga Viñas. Estará acompañado por la edil Vilma Baragiola, como candidata a vicepresidenta primera.
Enfrente estará la Lista 22, impulsada por el sector opositor, que llevará como candidato a presidente al abogado Fernando “Pipi” Herrera, acompañado por Jimena Nespral como candidata a vicepresidenta.
La interna marcará además un reordenamiento dentro del radicalismo local, actualmente presidido por Gustavo “Tato” Serebrinsky, quien además ocupa el cargo de secretario de Descentralización y Participación Ciudadana.
Con este escenario, la UCR marplatense volverá a dirimir sus diferencias en las urnas, en una elección que promete exponer las tensiones internas y definir el rumbo político del partido de cara al armado electoral de 2027. Según trascendió, las listas quedarían oficializadas formalmente el próximo 18 de mayo.