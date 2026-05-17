Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de mayo de 2026 INTERNA

Mar del Plata: un ring en la contienda del radicalismo bonaerense

Mientras el radicalismo bonaerense logró una lista de unidad para evitar elecciones, en General Pueyrredon no hubo acuerdo y dos sectores competirán por la conducción del comité local.

Compartir