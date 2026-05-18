“Le quitaron a la PBA $24 billones”: Bianco alertó por menos recursos y presión social
Mientras Axel Kicillof despliega una agenda semanal cargada, el gobierno bonaerense volvió a apuntar contra Javier Milei por el recorte de fondos nacionales. Carlos Bianco denunció una “situación estructuralmente injusta” y aseguró que la Provincia perdió recursos equivalentes a siete presupuestos anuales de salud.
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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a cargar contra la administración de Javier Milei al advertir que la Provincia atraviesa una “grave crisis de recursos” producto del ajuste nacional, la caída de la actividad económica y la paralización de programas y obras financiadas por Nación.
Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario trazó un duro diagnóstico financiero y sostuvo que la Provincia perdió “24,6 billones de pesos” entre deuda acumulada, caída de coparticipación, recortes de programas y obras públicas abandonadas.
“El gobierno nacional le quitó recursos a la provincia de Buenos Aires y además generó una crisis económica que derrumba la recaudación”, afirmó Bianco, quien planteó que el impacto ya se siente tanto en las cuentas provinciales como en los municipios.
Carlos Bianco encabezó la conferencia junto al ministro de Trabajo Walter Correa y al subsecretario de Energía bonaerense Gastón Ghioni.
Según detalló, durante el primer trimestre de 2026 la Provincia recibió un 2% menos de recursos que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, remarcó que la comparación más preocupante es contra 2023: “La caída real es del 15% respecto de cuando no estaba Milei”.
El ministro explicó que el principal golpe proviene de los fondos de origen nacional. En ese sentido, indicó que la coparticipación y otras transferencias automáticas sufrieron una caída real del 8% en el primer trimestre, en línea con la retracción de la actividad económica y el menor nivel de recaudación nacional.
Bianco también volvió a poner sobre la mesa la histórica discusión por el reparto de fondos federales. Según precisó, en el primer trimestre del año se recaudaron en territorio bonaerense 21 billones de pesos en impuestos nacionales, equivalentes al 38,1% del total del país. De esa cifra, aseguró, solo regresaron a la Provincia 4 billones mediante coparticipación.
“Se cobraron 21 billones y llegaron 4. Eso representa apenas el 6,8%”, cuestionó el funcionario, quien calificó la situación como “estructuralmente injusta” para el distrito más poblado del país.
Además, detalló que los 24,6 billones de pesos reclamados incluyen la valorización de unas mil obras públicas paralizadas por Nación, calculadas actualmente en 9,2 billones; pérdidas por menor coparticipación y otros fondos nacionales por 5,3 billones; deudas directas por 4,1 billones; discontinuidad de programas por 3,4 billones y caída de recursos propios por 2,6 billones.
Para dimensionar el impacto, Bianco sostuvo que esos recursos equivalen a “dos presupuestos anuales de educación, siete de salud y siete y medio de seguridad”. También señaló que el monto permitiría construir más de 300 mil viviendas o ejecutar 17 mil kilómetros de rutas.
En paralelo al reclamo financiero, el funcionario repasó la agenda que desarrollará esta semana el gobernador Axel Kicillof, marcada por actividades de gestión vinculadas a infraestructura, educación, salud y vivienda.
La recorrida comenzará este martes en Avellaneda con la inauguración del Jardín de Infantes N°918, financiado con una inversión superior a los 300 millones de pesos. Ese mismo día, Kicillof encabezará en Casa de Gobierno una reunión con los 135 intendentes bonaerenses para analizar la situación del sistema sanitario y respaldar la movilización federal en defensa de la salud pública convocada para el 20 de mayo.
El miércoles, el mandatario provincial visitará General Las Heras y Marcos Paz para inaugurar y ampliar centros universitarios del programa Puentes, mientras que el jueves estará en Florencio Varela participando de actividades junto al gremio docente y del lanzamiento de nuevas acciones vinculadas a salud mental juvenil.
La agenda cerrará el viernes en Tornquist, donde se entregarán viviendas, equipamiento ambiental y maquinaria para tratamiento de residuos, además de rubricarse nuevos convenios educativos.
Pese a la intensa actividad territorial, el mensaje político de la Provincia volvió a concentrarse en el mismo eje: la disputa por los recursos. En el gobierno bonaerense consideran que el ajuste nacional no solo impacta en las cuentas públicas, sino también en la capacidad de sostener servicios esenciales y mantener el ritmo de obras y programas en los municipios.