18 de mayo de 2026
JUDICIALES
Allanaron el Mouras en plena carrera y crece la presión judicial sobre la ACTC
Más de 50 agentes federales desplegaron un operativo en el autódromo platense por una causa que investiga presuntas maniobras fiscales y patrimoniales vinculadas a Hugo Mazzacane.
Un importante operativo de la Policía Federal sorprendió este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, mientras se desarrollaba una jornada oficial de automovilismo. El despliegue, realizado en plena actividad deportiva, se dio en el marco de una investigación judicial que involucra al histórico dirigente del Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y a su hijo Gastón.
Según fuentes oficiales, entre 50 y 70 efectivos participaron del procedimiento ordenado por la Justicia Federal. Los agentes realizaron inspecciones dentro del predio, relevaron documentación y avanzaron sobre posibles irregularidades administrativas y de habilitación vinculadas al circuito y a estructuras relacionadas con la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).
La investigación viene escalando desde fines de 2025 y ya derivó en procesamientos, embargos millonarios y análisis de cuentas bancarias y bienes patrimoniales. La Justicia Federal de La Plata investiga presuntas inconsistencias fiscales registradas entre 2021 y 2024, además de un supuesto esquema societario destinado a dificultar el cobro de obligaciones tributarias.
En paralelo, también avanza una causa vinculada a la firma Quilmes Tolosa S.A., donde se analizan presuntas maniobras de evasión impositiva e insolvencia fiscal fraudulenta. En las últimas horas hubo nuevos allanamientos en los que se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo. De acuerdo con fuentes judiciales, el perjuicio económico investigado rondaría los 4.000 millones de pesos.
La causa es impulsada por la fiscal federal María Laura Roteta, quien solicitó procesamientos y medidas cautelares para intentar recuperar activos. Mientras tanto, la defensa encabezada por el abogado platense Alfredo Gascón cuestionó los embargos al considerarlos “desproporcionados y arbitrarios”. Aunque el expediente sigue en etapa de instrucción y no existen condenas firmes, el avance judicial ya genera fuerte impacto dentro del automovilismo nacional.