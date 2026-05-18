18 de mayo de 2026
ESCENARIOS
Elecciones 2027: PBA se convierte en el centro de la puja entre gobernadores y la Rosada
La reforma electoral bonaerense y la posibilidad de separar los comicios provinciales de los nacionales alteran el tablero político y abren tensiones dentro del oficialismo.
El debate por el calendario electoral de 2027 comenzó a instalarse con fuerza en las provincias y tiene a la provincia de Buenos Aires como uno de los principales focos políticos. Gobernadores de distintos espacios mantienen conversaciones para avanzar en un posible desdoblamiento de las elecciones locales respecto de las nacionales, en medio del desgaste político que atraviesa el gobierno de Javier Milei y de las tensiones crecientes entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.
En varias provincias ya analizan adelantar las elecciones locales y algunos gobernadores incluso impulsan coordinar fechas para conformar una suerte de “superdomingo electoral” antes de la elección presidencial. La intención de sectores alejados de la Casa Rosada es nacionalizar un eventual desgaste libertario y dificultar la capacidad operativa del oficialismo nacional en múltiples distritos al mismo tiempo. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y San Luis aparecen entre las provincias que ya revisan sus calendarios.
En Buenos Aires, el debate también se profundiza. Kicillof ya había desdoblado las elecciones legislativas provinciales y muchos intendentes del peronismo presionan para repetir esa estrategia en 2027. Sin embargo, dentro del gobierno bonaerense reconocen que el escenario todavía es cambiante y que una eventual caída de la imagen presidencial podría modificar los cálculos políticos. La discusión está atravesada además por la posible candidatura presidencial del propio gobernador, que busca consolidarse como una de las principales referencias opositoras.
En paralelo, la Junta Electoral bonaerense avanzó con un proyecto de reforma de la Ley Electoral provincial que reconfigura de manera importante los tiempos del cronograma electoral. La iniciativa, firmada por la jueza Hilda Kogan antes de dejar la presidencia del organismo, propone ampliar plazos para convocatorias, presentación de listas y oficialización de boletas, además de establecer nuevas reglas para campañas, encuestas y difusión de resultados.
El proyecto establece que la convocatoria a elecciones deberá realizarse con al menos 90 días de anticipación y que la campaña electoral comenzará 60 días antes de los comicios. También limita la publicidad electoral en medios a los últimos 15 días previos a la votación, restringe la difusión de encuestas hasta ocho días antes de la elección y prohíbe actos de gobierno y publicidad oficial durante las dos semanas finales de campaña. Además, incorpora nuevas regulaciones para la difusión de resultados electorales y modifica plazos vinculados a las PASO y a la oficialización de candidaturas.
Desde la Junta Electoral sostienen que la reforma busca “humanizar” el trabajo administrativo y garantizar mayor transparencia y legitimidad en el proceso electoral. El organismo recordó además las dificultades operativas que generó el desdoblamiento bonaerense de 2025 y advirtió que los plazos actuales resultan insuficientes para verificar candidaturas, oficializar boletas y garantizar el derecho de defensa de los partidos políticos. Por eso consideran “imperioso” avanzar en cambios estructurales antes del próximo turno electoral.
Mientras tanto, en la Casa Rosada observan con preocupación el avance de las discusiones provinciales. En el entorno de Javier Milei interpretan que adelantar elecciones podría significar una señal de ruptura política con el oficialismo nacional. La Libertad Avanza ya analiza competir con listas propias en los distritos que decidan despegarse del calendario nacional y busca sostener acuerdos con gobernadores dialoguistas. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires vuelve a convertirse en el principal escenario de la disputa política y electoral que marcará el rumbo hacia 2027.