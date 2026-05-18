Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2026 ESCENARIOS

Elecciones 2027: PBA se convierte en el centro de la puja entre gobernadores y la Rosada

La reforma electoral bonaerense y la posibilidad de separar los comicios provinciales de los nacionales alteran el tablero político y abren tensiones dentro del oficialismo.

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