18 de mayo de 2026
GOLPE AL BOLSILLO
Nuevos tarifazos en colectivos y trenes: cuánto costará viajar desde ahora
La Secretaría de Transporte aprobó un esquema escalonado de aumentos para los servicios del AMBA bajo jurisdicción nacional.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzará a regir desde este lunes y afectará tanto a colectivos como a trenes bajo jurisdicción nacional. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.
Según lo dispuesto, el ajuste será escalonado. En el caso de los colectivos, las actualizaciones se aplicarán en tres etapas mensuales consecutivas, mientras que para los trenes metropolitanos el esquema se extenderá durante cinco meses. La decisión fue tomada luego de una consulta pública realizada el pasado 11 de mayo.
Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivo pasará de $700 a $714 para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $321,30, mientras que los usuarios que no tengan la SUBE nominalizada deberán afrontar un costo de $1428 por el mismo tramo.
En los trenes metropolitanos -que incluyen las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza- el boleto mínimo aumentará de $280 a $310 para usuarios con SUBE registrada. Para quienes no la tengan registrada, el valor será el doble, mientras que el boleto abonado en efectivo costará $1.100 sin importar la distancia recorrida.
Desde el Ejecutivo justificaron la suba señalando el incremento de costos vinculados al funcionamiento del sistema, como el gasoil, los seguros, el material rodante y los repuestos necesarios para el mantenimiento. Además, se mantendrán los beneficios vigentes, como la Tarifa Social Federal con descuentos del 55% y el sistema Red SUBE para combinaciones entre distintos medios de transporte.