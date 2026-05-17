Más protestas y clima negativo: alertan por el aumento del descontento social
El estudio de Monitor Digital revela que las menciones críticas al contexto económico y al Gobierno alcanzaron niveles récord en 2026.
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Un relevamiento de la consultora Monitor Digital advirtió sobre un fuerte crecimiento del malestar social en redes sociales y buscadores web, en un contexto marcado por las protestas universitarias, los reclamos salariales y la crisis en áreas sensibles como salud y educación. El informe sostiene que la discusión digital de los argentinos atraviesa una etapa de “alta negatividad” y plantea que el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei comienza a ingresar en una “zona crítica de tolerancia social”.
Según el estudio, durante mayo se registraron más de 833 mil menciones vinculadas a la protesta social en redes, con un 80% de tono negativo o crítico. El fenómeno se aceleró tras la última marcha universitaria y ya no aparece limitado a reclamos puntuales, sino asociado a una discusión más amplia sobre las condiciones de vida, el empleo, la salud pública y el financiamiento educativo.
El relevamiento muestra además que términos como “gobierno”, “país”, “universidad”, “educación pública”, “trabajo” y “salud” dominan la conversación digital. Para la consultora, esto refleja que la protesta dejó de percibirse como un hecho aislado para convertirse en una expresión permanente del conflicto social y económico que atraviesa el país.
Otro dato que encendió alarmas es el crecimiento sostenido del interés por la palabra “protesta” en Google, que alcanzó en 2026 el nivel más alto de los últimos veinte años. En contraste, las búsquedas sobre “piquete” permanecen bajas, lo que, según el informe, indica que la preocupación social ya no se concentra únicamente en los cortes de calle, sino en un malestar más profundo y extendido frente a la situación económica.
El estudio también remarca que el clima de descontento no se limita al Área Metropolitana. Aunque CABA lidera el interés digital, provincias como Río Negro, Formosa, Córdoba y Santa Fe muestran niveles elevados de búsquedas y menciones vinculadas a la protesta social. Para Monitor Digital, la combinación de ajuste económico, deterioro del humor social y crecimiento sostenido de la conversación crítica configura una señal de alerta para el gobierno nacional.