Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de mayo de 2026 RECLAMOS

El agro volvió a presionar por la baja de retenciones y denunció “impuestos ilegales”

En el Congreso A Todo Trigo, referentes del sector apuntaron contra la presión fiscal, los costos logísticos y la falta de controles sobre el HB4.

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