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17 de mayo de 2026
RECLAMOS

El agro volvió a presionar por la baja de retenciones y denunció “impuestos ilegales”

En el Congreso A Todo Trigo, referentes del sector apuntaron contra la presión fiscal, los costos logísticos y la falta de controles sobre el HB4.

El agro volvió a presionar por la baja de retenciones y denunció “impuestos ilegales”
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En una nueva edición del Congreso A Todo Trigo, realizado en Mar del Plata, dirigentes del sector agropecuario renovaron sus reclamos por la presión impositiva, la eliminación de retenciones y mejores condiciones para recuperar competitividad. Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, participó del encuentro junto a referentes de toda la cadena triguera, en un contexto marcado por el debate sobre derechos de exportación, infraestructura y propiedad intelectual.

Uno de los discursos más duros fue el del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, quien aseguró que “el campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de las necesidades cambiarias”. Además, cuestionó el actual esquema tributario y pidió eliminar impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto al cheque, al tiempo que denunció la existencia de “impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”.

Rivara también lanzó fuertes críticas por el manejo de los cultivos HB4 y alertó sobre casos de contaminación detectados en cargamentos ingresados a Europa. El dirigente calificó la situación como “un escándalo institucional” y apuntó contra la falta de controles estatales en torno a la empresa Bioceres y la circulación de soja HB4 no autorizada.

En materia económica, el titular de la Federación defendió la reducción de retenciones y sostuvo que las rebajas impositivas generan mayor producción y más ingresos para el Estado. Según afirmó, el sector aportará esta campaña 730 millones de dólares más que el año pasado. Además, recordó el compromiso asumido por Argentina para eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol antes de 2029.

Durante la jornada también se debatió sobre el escenario internacional y la competitividad local. Especialistas advirtieron sobre un mundo “más inestable y proteccionista”, mientras que desde la industria molinera reclamaron fortalecer el mercado interno y reducir costos logísticos. “Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, sostuvo Rivara al comparar los elevados costos argentinos para exportar frente a los de Brasil.

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