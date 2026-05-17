Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

Walter Wischnivetzky: “La coparticipación no baja suavemente, se derrumbó”

El intendente de Walter Wischnivetzky advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses por la caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda en salud pública.

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