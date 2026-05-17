17 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Walter Wischnivetzky: “La coparticipación no baja suavemente, se derrumbó”
El intendente de Walter Wischnivetzky advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses por la caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda en salud pública.
La crisis económica golpea cada vez con más fuerza a los municipios bonaerenses, que enfrentan una caída abrupta de recursos mientras aumentan los costos y la demanda social. Intendentes de distintos distritos advierten dificultades para sostener servicios esenciales, cubrir salarios y afrontar gastos en salud, en medio del derrumbe de la coparticipación y la retracción de la actividad económica.
En la Costa Atlántica, la realidad es la misma que en el resto de la Provincia. El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky (FP), advirtió que la situación económica de los municipios “es muy complicada” por el derrumbe de la coparticipación y la caída de la recaudación local. “La coparticipación no baja suavemente, se derrumbó”, aseguró, al remarcar que los costos de combustible, energía e insumos municipales siguen en aumento.
Wischnivetzky explicó que el distrito enfrenta, además, una fuerte presión sobre el sistema de salud público. “La demanda en salud aumentó muchísimo”, señaló, y afirmó que los hospitales y centros sanitarios locales absorben pacientes de Mar del Plata. “Santa Clara del Mar atiende 700 personas por día”, ejemplificó.
El jefe comunal también alertó por el impacto de la eliminación del Plan Remediar y otros programas nacionales de salud. “Hoy el municipio cubre prótesis y medicamentos que antes cubría Nación”, sostuvo. Sobre el pago de salarios, reconoció que los municipios están “todos pagando con lo justo” y advirtió que el panorama “se complica mes a mes”.