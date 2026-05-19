¿Horas contadas?: se viene el debate por la Zona Fría y crece la disputa por los subsidios
El Gobierno nacional quiere avanzar con un esquema de subsidios basado en ingresos, mientras crecen las críticas por el posible aumento de tarifas en regiones de bajas temperaturas.
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El Gobierno nacional volvió a poner en discusión el régimen de descuentos por Zona Fría que beneficia a usuarios de gas de distintas regiones del país. La iniciativa, impulsada por la Casa Rosada, busca reemplazar el esquema actual por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), basado exclusivamente en el nivel de ingresos de los hogares.
La propuesta comenzará a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados y contempla que solo mantengan beneficios los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas, familias registradas en el ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad. Desde el Gobierno argumentan que “los recursos son escasos” y que los subsidios deben dirigirse únicamente a quienes más los necesitan.
La secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, defendió el cambio de criterio y sostuvo que “la gente que pueda pagar la energía, la pague”. Además, cuestionó que el esquema de Zona Fría subsidie a todos los usuarios de una región sin contemplar diferencias de ingresos.
La iniciativa generó rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Desde el Instituto Consenso Federal, el exdiputado nacional Alejandro Rodríguez aseguró que los descuentos “no son un privilegio”, sino una herramienta para amortiguar el mayor gasto energético que enfrentan las regiones frías. Según explicó, en esas zonas el consumo anual de gas por vivienda es un 94% superior al de regiones templadas.
Rodríguez también rechazó los cuestionamientos sobre un supuesto uso excesivo del gas. Indicó que en las nuevas zonas incorporadas al régimen, entre ellas Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, el consumo creció apenas un 7% entre 2021 y 2024, porcentaje que consideró “razonable y responsable” frente a las bajas temperaturas.
El dirigente además apuntó contra la gestión económica de Javier Milei y del ministro Luis Caputo al afirmar que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas pasó de registrar superávit entre 2021 y 2023 a exhibir déficit desde 2024. Según señaló, pese al aumento del cargo que financia el fondo en las facturas de gas, las cuentas oficiales muestran un fuerte deterioro financiero durante la actual administración nacional.