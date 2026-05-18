Volver | La Tecla Nacionales 18 de mayo de 2026 SONDEOS

Milei se hunde: más de la mitad del país lo rechaza y 42% ya “no resiste” la crisis

Una encuesta de Giacobbe mostró un fuerte escenario de polarización, con el rechazo al gobierno en alza. La crisis económica sigue azotando al electorado

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