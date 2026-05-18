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18 de mayo de 2026
CASCADA DE PROTESTAS

IOMA: interpelar y fiscalizar, dos verbos que conjuga la oposición en la Legislatura

Diferentes espacios políticos legislativos buscan explicaciones por la larga lista de reclamos por parte de afiliados a la obra social bonaerense. Unos buscan la presencia del titular del organismo, Homero Giles, en las cámaras, mientras otros proponen la creación de una Comisión Bicameral.

IOMA: interpelar y fiscalizar, dos verbos que conjuga la oposición en la LegislaturaIOMA: interpelar y fiscalizar, dos verbos que conjuga la oposición en la Legislatura
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La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial volvió a escalar en el plano político y legislativo, impulsando una batería de proyectos que apuntan a las denuncias por el mal funcionamiento de la obras social de la provincia de Buenos Aires.

Así, diputados provinciales de la oposición presentaron, horas atrás, un pedido formal para que el presidente de IOMA, Homero Giles, concurra a la Cámara de Diputados provincial a brindar explicaciones sobre el funcionamiento del organismo y el estado general de la obra social.

La iniciativa fue impulsada por el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, acompañado por sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale. También sumaron su firma Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, junto a los legisladores del PRO Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello.

En el proyecto, los legisladores argumentan que durante los últimos años se incrementaron las denuncias vinculadas al funcionamiento del instituto. Entre los principales reclamos mencionan demoras en autorizaciones médicas, interrupciones de tratamientos, dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y conflictos permanentes con prestadores y profesionales de la salud.

Según plantearon, también existen reiteradas críticas relacionadas con el manejo administrativo del organismo, particularmente en materia de contrataciones, auditorías y control de los recursos. Para la oposición, la reiteración de estos episodios evidencia una problemática estructural que requiere explicaciones públicas por parte de las máximas autoridades.Los autores del proyecto consideran indispensable que Giles comparezca ante la Cámara baja para informar sobre distintos aspectos clave del funcionamiento del organismo. Entre ellos, el estado financiero y presupuestario de IOMA, la deuda con prestadores, los criterios de administración implementados, los mecanismos de control interno y las medidas previstas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.

Además, solicitan precisiones sobre las acciones planificadas para revertir la crisis denunciada por afiliados, entidades profesionales y distintos actores del sistema sanitario bonaerense.

Bicameral para fiscalizar

Mientras tanto, el bloque UCR-Unión Cívica Radical en Diputados, que preside Alejandra Lordén y que integran sus pares Priscila Minnaard y Valentin Miranda, presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objetivo de supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo de la obra social provincial.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

IOMA: interpelar y fiscalizar, dos verbos que conjuga la oposición en la LegislaturaEntre sus principales funciones, la comisión tendrá la tarea de relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social.

“Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales y sostuvieron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas.
 

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