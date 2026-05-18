IOMA: interpelar y fiscalizar, dos verbos que conjuga la oposición en la Legislatura

SONDEOS
La Tecla
Redacción
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Los autores del proyecto consideran indispensable que Giles comparezca ante la Cámara baja para informar sobre distintos aspectos clave del funcionamiento del organismo. Entre ellos, el estado financiero y presupuestario de IOMA, la deuda con prestadores, los criterios de administración implementados, los mecanismos de control interno y las medidas previstas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.
IOMA EN CRISIS: CITAMOS A HOMERO GILES A QUE DÉ EXPLICACIONES— Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 13, 2026
Acompañantes terapéuticos sin cobrar por meses. Médicos al borde de cortar prestaciones. Medicamentos de alto costo sin cobertura. Millones de bonaerenses con su salud en riesgo.
La situación de IOMA no es un problema… pic.twitter.com/M972tACQWC