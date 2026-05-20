Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 FUE A SEPARAR

Ministro de Kicillof quedó en medio de una pelea entre manifestantes y policías

Gabriel Katopodis debió mediar entre trabajadores y efectivos policiales que se enfrentaron durante una manifestación por el cierre de pymes. En los incidentes, dos policías resultaron heridos. El ministro procuró calmar las aguas.

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