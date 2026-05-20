20 de mayo de 2026
FUE A SEPARAR
Ministro de Kicillof quedó en medio de una pelea entre manifestantes y policías
Gabriel Katopodis debió mediar entre trabajadores y efectivos policiales que se enfrentaron durante una manifestación por el cierre de pymes. En los incidentes, dos policías resultaron heridos. El ministro procuró calmar las aguas.
El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, se vio envuelto hoy en un enfrentamiento entre manifestantes y policías, cuando acompañaba a trabajadores de pequeñas y medianas empresas (pymes) que se manifestaban en protesta por el cierre de empresas.
La manifestación tuvo lugar en el Puente 25 de Mayo, ubicado sobre la colectora de la avenida General Paz, que bordea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Allí marcharon empleados de pymes y representantes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que reclamaban por la crisis económica que se viene llevando puestas a las empresas de menor tamaño. Colgaron a lo largo de todo el puente una bandera que decía “Milei, ya fundiste a 25 mil pymes”.
La Policía de la Ciudad intervino para impedir que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cortara totalmente la circulación por la colectora, y se produjo un forcejeo en el que dos policías sufrieron heridas.
Katopodis, que acompañaba a los trabajadores en su protesta, se vio inmerso en el enfrentamiento y procuró calmar los ánimos. Las cámaras registraron el momento en que el funcionario del gabinete de Axel Kicillof empujaba a algunos manifestantes para impedir que chocaran con los uniformados.