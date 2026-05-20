“Empiezan a faltar antibióticos y analgésicos”: dura advertencia sobre la crisis sanitaria
La exdiputada y médica Laura Cano alertó sobre el deterioro del sistema público de salud y sostuvo que la Provincia absorbe una demanda cada vez mayor por el vaciamiento de obras sociales y PAMI.
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La médica terapista y exdiputada bonaerense del Frente de Izquierda, Laura Cano, advirtió que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación “crítica” y aseguró que los hospitales públicos se encuentran “al borde de un colapso sanitario”. En diálogo con Desconfiados, cuestionó tanto el ajuste impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei como las políticas de la gestión bonaerense encabezada por Axel Kicillof.
Cano criticó además el proyecto presentado por el senador bonaerense Mario Ishii para declarar la emergencia sanitaria en la Provincia y lo calificó como “oportunista”. “Lo que hay que preguntarle a Ishii es cuál es la situación de salud del municipio que gobernó durante tantos años y cuánto cobran las trabajadoras municipales que sostienen los centros de salud”, afirmó. En esa línea, denunció que en muchos distritos del conurbano los salarios del personal sanitario rondan entre “300 mil y 400 mil pesos”.
No obstante, sostuvo que el diagnóstico de crisis sanitaria es real y remarcó que el propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, viene alertando sobre la gravedad del escenario. Según explicó, el deterioro responde a años de desfinanciamiento estructural, agravados ahora por las medidas del gobierno nacional, entre ellas el cierre del programa Remediar, el vaciamiento del PAMI y la falta de implementación de leyes vinculadas a discapacidad y pediatría.
Desde el Hospital Cestino de Ensenada, donde trabaja actualmente, Cano describió un panorama de creciente escasez de insumos y medicamentos. “Empiezan a faltar antibióticos de primera línea, analgésicos y cosas que antes no faltaban ni en pandemia”, sostuvo. También advirtió que prácticamente ya no hay medicación para tratamientos ambulatorios y relató que muchos profesionales recurren a muestras médicas o medicamentos traídos del sector privado para asistir a pacientes. “Es tremendo tener que elegir a quién le das la medicación y a quién no”, afirmó.
La médica señaló además que el sistema público bonaerense atraviesa una fuerte sobrecarga por el aumento de la demanda. Según detalló, las guardias y las internaciones crecieron cerca de un 30% debido a la pérdida de empleo, el encarecimiento de las prepagas y los problemas de cobertura en PAMI e IOMA. “Mucha gente ya no puede pagar un copago y termina viniendo al hospital público”, explicó.
En paralelo, Cano denunció precarización laboral y recortes dentro de los propios hospitales provinciales. Aseguró que más de 6 mil trabajadores incorporados durante la pandemia continúan sin pase a planta permanente y cuestionó la falta de recomposición salarial. “Un médico que ingresa cobra 1.200.000 pesos trabajando de lunes a viernes”, indicó. También reveló que en algunos hospitales comenzaron a restringir incluso la comida para el personal. “Mientras se recorta el almuerzo de los trabajadores, la Provincia sigue pagando deuda y beneficiando a grandes sectores económicos”, concluyó.