La caída de Francisco Adorni abre la carrera por la intendencia de La Plata en La Libertad Avanza
La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al diputado provincial Francisco Adorni lo deja prácticamente fuera de la puja por la intendencia platense en 2027.
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La investigación judicial que enfrenta Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, sacudió la interna de La Libertad Avanza (LLA) en la capital bonaerense y reordenó las fichas de cara a la intendencia de 2027.
Denunciado por la diputada nacional Marcela Pagano, Adorni vio cómo se le levantó el secreto bancario y fiscal, un golpe que lo aleja de manera casi definitiva de la candidatura que parecía tener casi sellada.
Hasta hace pocas semanas, Adorni era el nombre impuesto por Karina Milei para encabezar la lista libertaria en La Plata. Su caída deja un vacío que ya comienzan a ocupar dos figuras con peso propio dentro del espacio. La principal beneficiada es la de Juan Esteban Osaba, diputado provincial y mano derecha del armador libertario Sebastián Pareja, quien rápidamente asumió como jefe del bloque de LLA en la Cámara baja bonaerense.
Osaba, referente “karinista” y con fuerte llegada al círculo íntimo de la secretaria general de la Presidencia, ya había sido desplazado al tercer lugar de la boleta platense para dar paso a Adorni en las elecciones de 2025. Ahora recupera terreno con velocidad. Su cercanía con Pareja y su rol protagónico en la Legislatura lo posicionan como el candidato natural del núcleo duro mileísta para disputarle la intendencia a Julio Alak.
En paralelo, el concejal Juan Pablo Allan también acelera su proyección. Alineado con Patricia Bullrich, el ex senador provincial por el PRO llegó al Concejo Deliberante de La Plata gracias al acuerdo entre Bullrich y Milei de cara a las elecciones de 2023. Allan ya compitió en la interna de Juntos por el Cambio contra Julio Garro, en la cual perdió la interna y mantiene aspiraciones propias.
Sin embargo, el futuro de Allan dentro de LLA depende en gran medida de cómo evolucione la relación (hoy tensa) entre el oficialismo nacional y la ex ministra de Seguridad. Fuentes libertarias consultadas indican que, de profundizarse las diferencias, Allan podría repensar su lugar en el espacio. Ojo también asoman otros nombres como Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación y Matías de Urraza, senador libertario por la provincia de Buenos Aires.
Por ahora, la interna libertaria en La Plata queda abierta. Con Adorni fuera de juego, Osaba aparece como el favorito del núcleo duro mileísta, mientras Allan representa la pata bullrichista que busca consolidarse en el principal distrito bonaerense. El resultado final dependerá de las definiciones que tome Javier Milei de cara a las elecciones de 2027.