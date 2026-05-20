La caída de Francisco Adorni abre la carrera por la intendencia de La Plata en La Libertad Avanza

Dichiara anotó fecha para sesionar y espera el OK de todos para las comisiones Las cámaras legislativas bonaerenses todavía no terminaron de conformar las comisiones de trabajo. En Diputados arriesgan día de sesión, mientras que en la Cámara Alta quieren encaminar las disputas internas. Grupos deseados y un enroque que podría hacerse realidad.