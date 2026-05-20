Volver | La Tecla Nacionales 20 de mayo de 2026 CLUB DEL TRUQUE

Economía de guerra: una tonelada de membrillos para revivir una camioneta

Una licitación del Ejército Argentino se volvió viral tras conocerse una particular permuta: una tonelada de membrillos frescos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010. La fuerza defendió el mecanismo y aseguró que está previsto por la normativa vigente.

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