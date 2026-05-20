20 de mayo de 2026
CLUB DEL TRUQUE
Economía de guerra: una tonelada de membrillos para revivir una camioneta
Una licitación del Ejército Argentino se volvió viral tras conocerse una particular permuta: una tonelada de membrillos frescos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010. La fuerza defendió el mecanismo y aseguró que está previsto por la normativa vigente.
La publicación de una licitación del Ejército Argentino desató sorpresa y humor en redes sociales luego de conocerse que una dependencia militar impulsó un intercambio poco habitual: entregar una tonelada de membrillos frescos a cambio de repuestos mecánicos para una camioneta Chevrolet S10.
El proceso corresponde a la Dirección de Remonta y Veterinaria y fue difundido a través del portal oficial de contrataciones del Estado nacional. Allí figura una “permuta de TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 modelo 2010”.
La convocatoria rápidamente se viralizó en X, donde cientos de usuarios reaccionaron con ironías y memes vinculados al regreso del trueque y la crisis económica. Muchos interpretaron inicialmente que el intercambio involucraba dulce de membrillo, aunque luego el Ejército aclaró que se trata de fruta fresca.
Según explicaron desde la fuerza a distintos medios nacionales, los membrillos provienen de establecimientos productivos dependientes de Remonta y Veterinaria. La producción, señalaron, no pudo ser comercializada en el mercado antes de su vencimiento, por lo que decidieron utilizarla como parte de pago para obtener insumos necesarios.
Desde el Ejército sostuvieron además que el mecanismo tiene respaldo legal y se encuentra contemplado dentro del régimen de contrataciones de la administración pública nacional. En ese sentido, remarcaron que la operación se realizó mediante una licitación privada formalmente encuadrada en la normativa vigente.
El objetivo concreto de la contratación es recuperar el funcionamiento de una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI 4x4 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, ubicado en San Rafael, Mendoza. El vehículo es utilizado para tareas civiles vinculadas a dependencias de Remonta y Veterinaria.
Uno de los aspectos más llamativos del pliego es el criterio de adjudicación. A diferencia de una compra tradicional, ganará la empresa que solicite la menor cantidad de kilos de membrillo a cambio de entregar los repuestos requeridos para reparar la camioneta.
Desde la fuerza explicaron que el membrillo posee “precios transparentes” en el mercado mayorista, lo que facilita establecer equivalencias de valor respecto de los repuestos automotores. Bajo esa lógica, consideran que la permuta permite transformar producción disponible en capacidad operativa concreta.
La licitación quedó identificada bajo el número 84/13-0216-LPR26 y volvió a poner bajo la lupa los mecanismos alternativos de contratación utilizados por organismos estatales en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y necesidad de sostener equipamiento operativo.
Mientras las redes sociales se llenaban de bromas sobre “camionetas sabor membrillo” y “repuestos agridulces”, en el Ejército insistieron en que la operación responde a criterios de conveniencia económica y aprovechamiento de recursos existentes. Aunque legal, el curioso intercambio ya quedó instalado como una de las licitaciones más insólitas del año.